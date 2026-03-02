"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

"İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu"

02 Mart 2026, Pazartesi 18:18
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenledikleri saldırılarla ilgili, "Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ⁠İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." dedi.

Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ABD'nin İsrail ile İran'a düzenlediği saldırıların amacının "son derece net" olduğunu vurgulayan Hegseth, "İran'ın saldırı füzelerini yok etmek, İran'ın füze üretimini yok etmek, enerjisini ve diğer güvenlik altyapısını yok ederek nükleer silaha sahip olmalarını engellemek. Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ⁠İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." değerlendirmesini yaptı.

İran'a saldırıların, "sözde bir rejim değişikliği savaşı" olmadığına işaret eden Hegseth, bununla birlikte artık Tahran'da rejimin değiştiğinin "kesin olduğunu" ileri sürdü.

Hegseth, İran donanmasını ve füze altyapısını yok edeceklerini belirterek, "İran'ın inatçı ve apaçık nükleer arayışları, küresel denizcilik yollarını hedef alması, giderek büyüyen balistik füze ve ölümcül insansız hava aracı cephaneliği artık tahammül edilebilir riskler değildi." ifadesini kullandı.

Hegseth toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Bakan Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu ve buna odaklandıklarını söyleyerek son 1 ayda bölgeye yapılan yığılma öncesi "gizlice savunma varlıklarını getirdiklerini" aktardı.

İran'ın ABD'ye ve ortaklarına karşı "tahammül edemeyecekleri şekilde güç kullanma kabiliyetine sahip" olduğunu ileri sürerek bunu tolere etmeyeceklerini vurgulayan Hegseth, hava savunmalarını aşan "güçlü silahların" taktik operasyon merkezine isabet etmesi sonucu kayıpları olduğunu dile getirdi.

Hegseth, İran topraklarında ABD askeri olmadığını belirterek, geçmişte eski ABD yönetimlerinin benzer durumlarda ne olacağını açıkça söylemesini "aptallık" diye niteledi.

ABD Savunma Bakanı, "Başkan Trump, düşmanlarımızın, ABD çıkarlarını ilerletmek için gerektiği kadar ileri gideceğimizi anlamalarını sağlıyor. Ama bu konuda aptalca davranmıyoruz. Oraya 20 yıl kalmaları için 200 bin kişi göndermek zorunda değilsiniz. ABD'lilerin çıkarlarının ilerlemesini sağlayacak amaçlara aptallık etmeden ulaşılabileceğini kanıtladık." değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth, bu konuda "iddialı davranıp aylar süren planlamalar yapacaklarını" söyleyerek, "İleride size, düşmana ya da herhangi birine bir hedefi gerçekleştirmek için ne yapacağımızı neden söyleyelim? Kazanmak için savaşıyoruz." dedi.

İran'a yönelik operasyonların, Trump'ın belirlediği hedef ve zamanlamaya göre yürütüleceğinin altını çizen Hegseth, ABD Başkanı'nın geçmiş başkanlardan farklı olarak "net hedefler doğrultusunda" hareket ettiğini savundu.

Hegseth, İran'a saldırılar sonrası ABD'de iç tehdit olup olmadığına ilişkin soru üzerine tüm ilgili kurumların koordineli çalıştığını ve potansiyel tehditlerin takip edildiğini söyledi.

"Ek kayıplar bekliyoruz"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran'a karşı düzenlenen saldırıların detaylarına yer verdiği açıklamasında, asker zayiatının artabileceğini aktardı.

Caine, "(ABD ordusundan) ek kayıplar bekliyoruz ve her zamanki gibi kayıplarımızı en aza indirgemek için çalışacağız. Ancak bu, büyük bir savaş operasyonu." dedi.

Bölgeye "kuvvet akışının bugün de devam ettiğini" belirten Caine, "Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır." diye konuştu.

Caine, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-15 savaş uçağının düştüğü bilgisinden haberdar olduğunu söyleyerek, "bunun düşman ateşi sonucu olmadığını" kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Caine, ABD'nin İran'a yönelik diğer operasyonlarının aksine bu saldırıları sonrası İran'da hasar tespitinin zaman alacağını belirtti.

 

AA

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şubat ayından bu yana Etiyopya topraklarından Sudan'a İHA'lar giriyor

    Yunanistan ve AB üyesi 7 ülke, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor

    Almanya ve Fransa üst düzey nükleer kontrol grubu kurdu

    "Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, 3. Dünya Savaşı başlayacak"

    Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a saldırılarını destekliyor

    Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Orta Doğu için acil barış çağrısı

    "Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor."

    Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

    "Arap ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdur"

    Alman hükümetinin, İran’a karşı askeri saldırılara katılma niyeti olmadığını söyledi

    "İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu"

    AB için acil bir enerji arz güvenliği endişesi bulunmuyor

    Ürdün hava sahasını kısmen kapattı

    "Düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz”

    Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

    Güney Sudan'da silahlı saldırı: 169 ölü, 50 yaralı

    ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamıyor

    Tuzla Palas Gölü 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekareye yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKTC'den İngiltere'ye ''savaş'' uyarısı
    Genel

    Risale-i Nur'a Akdemik Bir Bakış - Barla’dan Endonezya’ya Uzanan Bir Fikir Yolculuğu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: İran'a yönelik saldırılar 4 hafta sürebilir - Daha fazla Amerikan askeri ölebilir
    Genel

    İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı
    Genel

    Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı
    Genel

    Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı
    Genel

    İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazırlar
    Genel

    AB içindeki en sert ve kararlı tepki İspanya'dan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.