ABD-İsrail ve İran arası saldırılar devam ediyor

İran'ın başkenti Tahran'da sık aralıklarla patlamalar meydana gelirken kentte savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentin birçok noktasında patlamalar meydana geldi.

Tahran’ın kuzey, doğu ve batı kesimlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığını ve söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldiği aktarıldı.

Patlamalar öncesinde İran’a ait hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığı ancak saldırılara engel olamadığı görüldü.

Tahran üzerinde zaman zaman savaş uçaklarının sesleri duyulmaya devam ediyor.

İran devlet televizyonu: Yerleşkemizin bazı bölümleri ABD ve siyonist rejimin saldırılarına uğradı

İran devlet televizyonu, ABD-İsrail'in Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef aldığını duyurdu.

Devlet televizyonunun canlı yayında gelişmeleri aktaran sunucu, "Biraz önce Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümleri düşman ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına uğradı." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrasında canlı yayının devam ettiği görülürken sunucu, saldırıyla ortaya çıkan muhtemel hasarın boyutlarının incelendiğini aktardı.

İran basını: ABD-İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesi hedef alındı

İran basını, ABD-İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurdu.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Gandi Hastanesi binasının bazı bölümlerinde cam kırıkları ve cephe hasarı oluştuğu görüldü.

Saldırı sonrası hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve sağlık ekiplerinin binada inceleme yaptığı aktarıldı.

Görüntülerde, hemşirelerin yeni doğan bebekleri hastaneden çıkararak başka yere nakletmeye çalıştıkları görüldü.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da İran Kızılayı tarafından bugün de Kızılay binasının çevresi ile çeşitli hastanelerin saldırıların hedefi olduğuna dair görüntüler yayımlanmıştı.

İran Devrim Muhafızları: Abraham Lincoln Uçak Gemisi 4 İran füzesiyle hedef alındı

Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı.

Açıklamada, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran-ABD gerili sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman denizinde konuşlanmıştı.

CENTCOM, İran'ın ABD uçak gemisini vurduğu iddiasını yalanladı

CENTCOM tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldığı iddiasına yanıt verildi.

Açıklamada, "İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln'ü balistik füzelerle vurduğunu iddia ediyor. Yalan. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile." ifadesine yer verildi.

Lincoln uçak gemisinin İran'a yönelik saldırılara katılmaya devam ettiği belirtildi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 9 kişi öldü, 11 kişi kayıp

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsrailli ölürken 11 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, füzenin isabet ettiği bölgede hala 11 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Söz konusu kayıp şahısların bulunması için enkaz alanında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ABD ordusu: İran'a yönelik operasyonda 3 ABD askeri öldü, 5 asker ağır yaralandı

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 3 askerin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.

ABD ordusu: İran'a ait Jamaran sınıfı bir korveti hedef aldık

ABD ordusu, İran'a ait Jamaran sınıfı bir korvetin bu ülkeye saldırıların başlangıcında hedef alındığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a ait bir deniz aracının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi

Açıklamada, İran'a ait bir Jamaran sınıfı korvetin, İran'a saldırıların başlangıcında ABD güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Geminin Umman Körfezi'nde İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı'nda batmakta olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis mensupları "silahlarını bırakmalı." ifadeleri hatırlatılan açıklamada, içindekilere “Gemiyi terk edin” çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, İran donanmasına ait 9 geminin imha edildiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasına ait 9 geminin "batırıldığını ve imha edildiğini" duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

ABD Başkanı, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Bunlardan bazılarının "oldukça büyük ve önemli" gemiler olduğunu vurgulayan Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler!" ifadesini kullandı.

Trump, paylaşımın devamında, başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahlarının da "büyük ölçüde imha edildiğini" kaydetti.

ABD, İran'a yönelik saldırılarda B-2 bombardıman uçaklarını kullandı

ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bomba attığını" ifade etti.

CENTCOM'dan B-2 açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), konuya ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı.

B-2 uçaklarının kalkış ve havada uçuş görüntülerinin de yer aldığı açıklamada, "Dün gece, 1 tonluk bombalarla donatılmış B-2 hayalet bombardıman uçakları, İran'ın güçlendirilmiş balistik füze tesislerini vurdu." bilgisi verildi.

İsrail ordusu, İran'a saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını açıkladı

İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saatte İran'ın başkenti "Tahran'a giden yolun açıldığı" ileri sürüldü.

Son saatlerde, İsrail savaş uçaklarının Tahran semalarında hava üstünlüğü sağlayıp çok sayıda hedefi vurarak imha ettiği öne sürülen açıklamada, vurulan hedefler arasında balistik füze rampaları, karargahlar, İran hava savunma sistemleri ve Tahran yönetimine ait komuta merkezleri bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, İran'a saldırıların başlamasından bu yana İsrail'e doğru fırlatılan 50'den fazla insansız hava aracının (İHA) önlendiği öne sürüldü.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail saldırıların başlamasından itibaren ilk 36 saatte İran'a 2 binden fazla bomba attı.

Sadece 36 saatte atılan 2 binden fazla bomba, İsrail'in Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta kullandığı toplam mühimmatın yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

İsrail savaş uçakları İran'a saldırılarda menzilli füzeler yerine hedefin üzerine bomba bırakıyor ve İsrail ordusu, Tahran'daki hedeflere saldırı düzenlerken "hava üstünlüğünü korumayı amaçladığını" ileri sürüyor.

ABD, İran'ın misilleme saldırılarının ardından Bahreyn'de otellerdeki personelini tahliye etti

ABD'nin, İran'ın misilleme saldırılarında Bahreyn topraklarını hedef almasının ardından, personelini başkent Manama’daki otellerden tahliye ettiği belirtildi.

İran'ın, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık Bahreyn'in başkenti Manama'da bazı binalara düzenlediği ve yaralanmalara sebep olan misilleme saldırısının ardından, ABD'nin Manama Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Crowne Plaza'nın saldırıya uğraması sonrası ABD personelinin Manama'daki otellerden tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bahreyn'deki ABD vatandaşlarından, otellerin saldırıya uğrama ihtimaline karşılık buralarda ikamet etmemeleri istendi.

Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından kentte art arda patlamalar meydana geldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını duyurdu.

Waweya, “Tahran’ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı.” ifadesini kullanırken “tehditleri engelleme çabalarının” da devam ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in açıklamalarının ardından ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İranlı yetkililer, yeni saldırı dalgasına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

İran'ın Mehran kentindeki bombalı saldırıda 22 kişi öldü

İran'ın Irak sınırında bulunan İylam eyaletine bağlı Mehran ilçesindeki bombalı saldırıda 11'i asker, 22 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Mehr Haber Ajansı, İlam Sınır Birliği Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Mehran Sınır Taburuna İmam Humeyni Meydanı civarında bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 11 asker 22 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırının ABD ve İsrail unsurları tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Netanyahu'dan, İran'a saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Tahran'a artan yoğunlukta saldırılar düzenlediğini belirten Netanyahu, bu saldırıların ilerleyen günlerde daha da artacağı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun, İran'a saldırılarda gücünü daha önce hiç olmadığı kadar kullandığını, ABD ile işbirliğinin "kırk yıldır yapmak istedikleri şeyi" yapmalarını sağladığını ifade etti.

Maersk, Hürmüz Boğazı geçişlerini askıya aldı

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Maersk, Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemilerinin geçişlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi.

Danimarka merkezli Maersk’ten yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası, İran'ın geçişleri kapattığı öne sürülen Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Maersk’e ait gemilerdeki mürettebatın, gemilerin ve gemilerdeki yüklerin güvenliğinin şirket için öncelikli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemi seferlerini askıya alıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölge limanlarına uğrayan seferlerde gecikmeler, rota değişiklikleri veya sefer saatlerinde düzenlemeler yapılabileceği de kaydedildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarında Sırbistan'ın Tahran Büyükelçiliği zarar gördü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında ülkesinin Tahran'da bulunan büyükelçilik binasının zarar gördüğünü söyledi.

Büyükelçi dahil bütün personelin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye tahliye edileceğini aktaran Vucic, oradaki belgelerin de prosedür gereği imha edileceğini belirtti.

İHA ile hedef alınan Erbil Havalimanı'nda patlama sonrası yangın meydana geldi

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'nda hava savunma sistemleri yoğun şekilde önleme faaliyeti yaparken, alandaki patlamaların ardından yangın çıktı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na isabet eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle patlama meydana geldi.

Saldırının ardından alanda peş peşe patlamalar gerçekleşirken daha sonra yangın çıktı.

Yeni dalga bir İHA saldırısının gerçekleşmesi üzerine hava savunma sistemleri yoğun bir şekilde önleme faaliyeti yaptı.

Havalimanı yanındaki karayoluna da bir İHA isabet etti.

Bölgeden yola çıkan ambulans sirenler eşliğinde şehir merkezine gitti.

Saldırıda oluşan hasara ya da ölü ve yaralı durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE: İran'dan gönderilen 2 İHA Fransız askeri üssüne isabet etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen insansız hava araçlarının (İHA), başkent Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Abu Dabi'deki es-Selam Deniz Üssü'ndeki bir depoya İran'dan gönderilen 2 İHA'nın isabet ettiği aktarıldı.

İsabet sonucu depodaki iki konteynerde yangın çıktığı, ekiplerin duruma müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı kınandı.

BAE'nin saldırılara karşılık verme, topraklarını, halkını ve ülkede yaşayanları korumak için gerekli önlemleri alma hakkını muhafaza ettiği belirtildi.

İsmi "Barış Kampı" anlamına gelen Selam Deniz Üssü, BAE'deki Fransız Askeri Yerleşimi olarak biliniyor.

Üs, 2009'dan beri Fransız deniz hava istasyonu olarak kullanılıyor.

BAE, İran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve diplomatik misyonunu geri çektiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'daki büyükelçiliğini kapatarak tüm diplomatik misyonunu geri çektiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE, Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve büyükelçisi ile tüm diplomatik misyonunun İran'dan çekildiğini duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BAE'nin, İran'ın saldırıları nedeniyle büyükelçiliğini kapatma ve diplomatlarını çekme kararı aldığı kaydedildi.

İran'ın BAE'de konutlar, havaalanları, limanlar ve hizmet tesisleri de dahil olmak üzere sivil alanları da kapsayan saldırılar düzenlediği, bu saldırıların sivillerin hayatını tehlikeye atarak "sorumsuzca bir tırmanışa yol açtığı" aktarıldı.

İran saldırılarının BAE'nin ulusal egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na yönelik de ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

BAE'nin İran'daki diplomatlarını geri çekmesi kararının "devletin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığı reddetme konusundaki kararlı ve sarsılmaz duruşunu" yansıttığı belirtildi.

Saldırgan ve kışkırtıcı yaklaşımın gerginliğin azaltılması şansını baltaladığı ve bölgeyi son derece tehlikeli bir yola sürüklediğine dikkati çekildi.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı, enerji güvenliğini ve küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiğinin altı çizildi.