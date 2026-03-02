"Düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD’nin aksine İran'ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirterek, "düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceklerini" söyledi.

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. ABD’nin aksine İran’ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu kaydeden Laricani, “Geçen 300 yılda olduğu gibi İran savaşın başlatıcısı olmadı. Cesur silahlı kuvvetlerimiz de savunma dışında hiçbir saldırı düzenlemedi.” İfadelerini kullandı.

Laricani, kendilerini savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bedeli ne olursa olsun kendimizi ve 6 bin yıllık medeniyetimizi kararlılıkla savunacağız ve düşmanları yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz.” dedi.