"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

02 Mart 2026, Pazartesi 18:36
İran'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Arafi, Konseyin, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider atanana kadar düzenli toplantılar ve gerekli hassasiyetle ilgili işleri yürüteceğini söyledi.

İran'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, Konseyin, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider atanana kadar düzenli toplantılar ve gerekli hassasiyetle ilgili işleri yürüteceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Ayetullah Arafi, Geçici Konsey üyeliğine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılar başlatarak "hesap hatası" yaptığını ifade etti.

Uzmanlar Meclisinin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini belirten Arafi, "O zamana kadar Konsey, düzenli toplantılarla işleri yürütecektir." ifadelerini kullandı.

Arafi, "Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şubat ayından bu yana Etiyopya topraklarından Sudan'a İHA'lar giriyor

    Yunanistan ve AB üyesi 7 ülke, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor

    Almanya ve Fransa üst düzey nükleer kontrol grubu kurdu

    "Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, 3. Dünya Savaşı başlayacak"

    Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a saldırılarını destekliyor

    Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Orta Doğu için acil barış çağrısı

    "Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga yakında geliyor."

    Malatya Battalgazi'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

    "Arap ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdur"

    Alman hükümetinin, İran’a karşı askeri saldırılara katılma niyeti olmadığını söyledi

    "İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu"

    AB için acil bir enerji arz güvenliği endişesi bulunmuyor

    Ürdün hava sahasını kısmen kapattı

    "Düşmanlarını yanlış hesaplamalarından dolayı pişman edeceğiz”

    Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı

    Güney Sudan'da silahlı saldırı: 169 ölü, 50 yaralı

    ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamıyor

    Tuzla Palas Gölü 41 yıl sonra yeniden 30 kilometrekareye yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKTC'den İngiltere'ye ''savaş'' uyarısı
    Genel

    Risale-i Nur'a Akdemik Bir Bakış - Barla’dan Endonezya’ya Uzanan Bir Fikir Yolculuğu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: İran'a yönelik saldırılar 4 hafta sürebilir - Daha fazla Amerikan askeri ölebilir
    Genel

    İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı
    Genel

    Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı
    Genel

    Netanyahu'nun ofisi Hayber füzeleriyle hedef alındı
    Genel

    İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazırlar
    Genel

    AB içindeki en sert ve kararlı tepki İspanya'dan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.