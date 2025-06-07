Can Kardeş Şölenine davet var

İstanbul Yeni Asya Hanımlarının düzenlediği Can Kardeş Gençlik Şöleni, 11 Haziran Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 4-17 yaş grubunun hazırladıkları çalışmalar sunulacak. Program 14.30’da başlayacak.

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız Programa Fatih, Ümraniye, Başakşehir ve Şirinevlerden anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise talebeleri katılıyor. Çocuklar ve gençler, sene boyunca öğrendikleri hakikatleri aktarmaya çalışacak. Anaokul grubu koro, ilkokul grubu hoşamedi ve vecizeler, ortaokul grubu koro, lise grubu oratoryo ve tiyatro çalışmaları olacak. Slayt gösterisi ile çocukların yıl içindeki faaliyetleri gösterilecek. Program sonunda katılan çocuklara balonlar eşliğinde sertifika verilecek. Programda ayrıca kermes ve kitap satışı da olacak. Çocuklarınızı alıp gelmeyi unutmayın. Kübra Örnek Korkmaz

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