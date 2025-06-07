Kurbanlarımız kesildi - Allah kabul etsin

Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfının her yıl düzenlediği vekâleten kurban organizasyonu bu yıl da güvenle devam ediyor.

Afrika ve Asya’da Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı tarafından organize edilen kurban kesimleri başladı ve dağıtımlar sürüyor.

Kesilen büyükbaş kurbanlıkların eti fakir ailelere dağıtıldı. İhtiyaç sahibi insanların hayır duasını alan bağışçılarımız, bir nebze de olsa fakir insanların yüzlerinin gülmesine vesile oldu.

Avustralya Nur Vakfı Yardım Fonu ve Yeni Asya Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 2025 Kurban Kampanyası’na katılan, destek veren ve emek harcayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Allah kabul etsin, Âmin.

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AFRİKA’DA, VAKIFLARIMIZ GÜVENCESİYLE KURBAN KESİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

“Kurbanlarınız için hazırız”

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Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfının her yıl düzenlediği vekâleten kurban organizasyonu güvenle devam ediyor.

Allah’a yakınlaşmanın bir vesilesi olan kurban kesme ibadeti gibi derin anlamlar ve güzellikler barındıran bu önemli zamanda, kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenlere destek olmak amacıyla, Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı iş birliğiyle vekâlet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Kurbanlarınız Nur Vakfı güvencesiyle

Vekâlet yoluyla alınan kurbanlar, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde İslâmî usullere uygun şekilde kesilerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Genellikle büyükbaş hayvanlar tercih edilmekte, bazı bölgelerde ise deve ve koyun kesimi de yapılmaktadır. Kesim ve dağıtım işlemleri, yerel gönüllüler ve vakıf temsilcilerinin gözetiminde, titizlikle yürütülmektedir.

Kurbanların kesileceği ülkeler, vakfın planlaması doğrultusunda belirlenmekte; hayvan türü, yerel şartlara göre seçilmektedir. Hisse bedeline tüm masraflar dâhil olup, arta kalan miktar sosyal hizmet faaliyetlerinde değerlendirilmektedir.

50 yıllık tecrübe, 50 yıllık güven

Avustralya Nur Vakfı, Avustralya’da 50, Afrika ve Asya’da ise 15 yılı aşkın süredir kurban hizmetini sürdürüyor. Yeni Asya Vakfı ile beraber yürütülen bu organizasyon hem bağışçılar hem de ihtiyaç sahipleri nezdinde büyük güven kazanmış durumda.

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı adına bu hizmetin koordinatörlüğünü yürüten Fatih Yargı, “Kurban ibadetinin manevî bereketini paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen herkesi bu hizmete ortak olmaya davet ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu ve en çok sorulan soruları cevapladı.

Sıkça Sorulan Sorular

- Kurbanlar hangi ülkelerde kesiliyor?

Somali, Somaliland, Sudan, Etiyopya ve kısmen Sri Lanka ve Pakistan’da.

- Hangi hayvanlar kurban ediliyor?

Ağırlıklı olarak büyükbaş; bazı bölgelerde sınırlı sayıda deve ve koyun.

- Kurban fiyatları nasıl belirleniyor?

Bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Ücretler ortak bir havuzda toplanır, toplam hisse sayısına göre kurbanlar temin edilir.

- Kesim videoları sağlanıyor mu?

Çoğu bölgede teknik yetersizlik nedeniyle mümkün değildir. Ancak bazı şehirlerde toplu kesim sırasında video kaydı alınabilmektedir.

- Kesimler İslâmî usullere uygun mu?

Evet. Hayvanlar kurban olmaya uygunluk kriterlerine göre seçilir ve usule uygun şekilde kesilir.

- Artan ücretler ne şekilde kullanılıyor?

Gerekli sayıda kurban kesildikten sonra kalan meblağ, vakıflarımızın diğer hayır hizmetlerine aktarılmaktadır. Ayrıca, muhtemel eksiklerin önüne geçmek için ek kurban kesimi de yapılmaktadır.

- Gönüllüler ücret alıyor mu?

Hayır. Tüm gönüllülerimiz hizmetlerini karşılıksız olarak sürdürmektedir.

50 yıllık tecrübe, 50 yıllık güven

Avustralya Nur Vakfı, Avustralya’da 50, Afrika ve Asya’da ise 15 yılı aşkın süredir kurban hizmetini sürdürüyor. Yeni Asya Vakfı ile beraber yürütülen bu organizasyon hem bağışçılar hem de ihtiyaç sahipleri nezdinde büyük güven kazanmış durumda.

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı adına bu hizmetin koordinatörlüğünü yürüten Fatih Yargı, “Kurban ibadetinin manevî bereketini paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen herkesi bu hizmete ortak olmaya davet ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu ve en çok sorulan soruları cevapladı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL YENİ ASYA