"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

14 Ocak 2026, Çarşamba 08:36
Birleşmiş Milletler (BM), İran’daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artışından dolayı endişe duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında İran’daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı protestoculara gösterilere devam etmeleri tavsiyesinde bulunup, “yardım yolda” ifadesini kullanmasıyla ilgili bir soru üzerine Dujarric, “Şunu belirtmek isterim ki, İran'ın durumuyla ilgili olarak gördüğümüz askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz.” dedi.

Dujarric, İran’daki gelişmeler konusunda BM’ye üye tüm devletlerin askeri söylem yerine diplomasiyi savunmasının şart olduğunu vurguladı.

Genel Sekreterin, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde ülkedeki insan hakları durumunu defalarca gündeme getirdiğini de aktaran Dujarric, öte yandan BM’nin İran’da 46 uluslararası ve 448 yerel olmak üzere 494 personelinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, ABD'nin olası askeri müdahale ihtimaline karşılık BM personelinin şu an ülkeden tahliye edilmesinin de planlanmadığını ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda." şeklinde seslenmişti.

Trump, mesajının sonuna, "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım"ın İngilizce kısaltması olan "MİGA" ifadesini de kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin öldüğünü, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tayland'da tren raydan çıkarak devrildi: 22 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

    Demokrat Senatör Warner: ABD'de artan Müslüman ve Arap karşıtlığından Trump sorumlu

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor

    Değerler eğitimi nasıl olmalı?

    'İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda'

    İran’da bilanço ağırlaşıyor

    Sert yaptırımlar istedi - İran diplomatlarına AP binalarına giriş yasağı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Davana sahip çıkacağız

    Özel: Mutabakat masada olsun

    Suriye SDG’ye sert karşılık verecek

    Dindarlar ile ilgili yargı neden zayıfladı?

    Etiyopya'da turistik gezide saldırıya uğrayan iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri öldü

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    Hapishanelerin ıslahhane olması için
    Genel

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"
    Genel

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!
    Genel

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor
    Genel

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"
    Genel

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz
    Genel

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.