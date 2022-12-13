"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi tavsiyesi

13 Aralık 2022, Salı 19:37
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Karar, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının Brüksel'deki toplantısı sürerken açıklandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönüm noktasına daha ulaştık. AB yolu açık! 14 temel önceliğin vatandaşların yararına gerçekleştirileceğine dair büyük umut ve beklentilerimiz var." ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin, 15 Aralık'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nde kararı onaylaması bekleniyor.

Süreç

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Varhelyi de 12 Ekim'de Avrupa Parlamentosunda yaptığı, Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu duyurmuştu.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar sürecek AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor.

Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiddet sağlık sistemini tehdit ediyor

    Yanlışlıkla öldürmüşler!

    İlaç bulmak hayal

    Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

    Yeni Zelanda her yıl sigara içme yaşını yükselten ilk ülke oldu

    Çin'in bombardıman uçakları Tayvan hava sahasına girdi

    Bakanlık ilaç sorunu için harekete geçti

    Güney Sudan'da 40 bin sivil kabile çatışmalarıyla yerinden oldu

    Avrupa'ya Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesi

    Ukrayna: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor

    Balkanlar'daki Kosova-Sırbistan gerginliği devam ediyor

    Belçika'da kamu çalışanlarından grev kararı

    HAK-İŞ'ten asgari ücret ve EYT açıklaması

    Kilometresi düşürülmüş araca ilişkin Yargıtay'dan karar: 'Satıcı, bilmese de araçtan sorumlu'

    Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

    Bakan Bilgin'den "EYT" açıklaması

    Antalya için bir uyarı daha!

    Çanakkale - Biga'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Yoksulluk cenderesi derinleşti

    En Çok Okunanlar

    Rukiye Anar

    Ebû Zer’den (r.h.) bu güne bir bakış
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çocuk gelinler, küçük damatlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halilürrahman diyarından notlar
    Ahmet BATTAL

    Böyle mi bitecekti Demirel düşmanlığı!
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Çocuklar masum ve nâziktir; İncitmekten titrenmelidir!
    Cevher İLHAN

    “İstismar”ın istismarı ve suiistimali
    Risale-i Nur'dan

    En lüzumlu ve en birinci vazife, imanı kurtarmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin Beyanat ve Tenvirler’e “Mehdi Meselesinin Sırrı” konmuş?
    Genel

    Yoksulluk cenderesi derinleşti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.