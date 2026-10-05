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5 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Brezilya'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı

05 Ekim 2026, Pazartesi 10:01
Brezilya'da devlet başkanı seçimi, hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Oyların yüzde 99,8'inin sayıldığı seçimin ilk turunda eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu sağcı aday Flavio Bolsonaro yüzde 47 oy alırken Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 45,1'de kaldı.

Yaklaşık 159 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde Flavio Bolsonaro 56,1 milyon, Lula da Silva ise 53,8 milyon oy aldı.

Brezilya yasalarına göre, devlet başkanı seçimini ilk turda kazanabilmek için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını almak gerekiyor. Bu orana ulaşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda yarışıyor.

Hiçbir adayın seçilmek için gerekli yüzde 50'yi aşamaması sebebiyle 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda Flavio Bolsonaro ile 7. kez aday olan Lula da Silva, devlet başkanlığı için yarışacak.

İkinci tura 45 yaşındaki Flavio Bolsonaro'nun favori olarak girmesi beklenirken diğer sağcı adayların aldığı oyların ikinci turda Bolsonaro'ya yönelmesi öngörülüyor.

Brezilya'da devlet başkanının yanı sıra 26 eyalet ve Federal Bölge'de vali ve vali yardımcısı, Temsilciler Meclisinin 513 üyesi, Senatonun 81 sandalyesinden 54'ü ve eyalet meclislerinin üyeleri için de oy kullanıldı.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğulları Carlos Bolsonaro ve Jair Renan Bolsonaro ile eşi Michelle Bolsonaro da seçimlerde önemli görevler elde etti. Carlos ve Michelle Bolsonaro, Senatoya seçilirken Jair Renan Bolsonaro, Temsilciler Meclisine girdi.

Lula da Silva'ya göre ilk tur sonucu "beklenmedik"

80 yaşındaki Devlet Başkanı Lula da Silva, yaptığı açıklamada, seçimin sonucunun kendisi için "beklenmedik" olduğunu, ilk turda kazanabileceğini düşündüğünü söyledi.

İkinci tur öncesinde yeni bir kampanya başlatacaklarını belirten Lula, "İkinci turda iyiyim. En iyi planın kimde olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki Flavio Bolsonaro ise seçim sonuçlarının Brezilya halkının değişim istediğini gösterdiğini, sonuçların Lula'nın partisi için dönemin sona erdiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Lula'nın ikinci tur kampanyasında sosyal politikalarının yanı sıra Bolsonaro’nun karşı karşıya bulunduğu hukuki sorunlara dikkati çekmesi beklenirken Bolsonaro'nun ikinci tur kampanyasında hayat pahalılığı, suçla mücadele ve ABD ile ilişkiler öne çıkıyor.

Seçimin sonucu, Brezilya'nın dış politika yönelimi açısından da önem taşıyor.

Flavio Bolsonaro'nun kazanması halinde Brezilya'nın ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle ilişkilerini yakınlaştırması beklenirken Lula'nın yeniden seçilmesi durumunda ülkenin Washington'a mesafeli politikalarını sürdürmesi ve Çin ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmesi öngörülüyor.

Trump ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Brezilya'daki seçim sonuçları üzerinden ABD'deki seçim sistemini eleştirdi.

Başkan Trump, Brezilya'da sonuçların aynı gün açıklandığına işaret ederek ABD'deki seçimlerin ise çok daha az oyla sonuçlanmasına rağmen haftalar sürdüğünü ve ülkede "oy kullanmanın yozlaştığını" savundu.

AA

Etiketler: Brezilya seçimleri, Brezilya devlet başkanlığı seçimi, Flavio Bolsonaro, Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Brezilya seçim sonuçları, Brezilya ikinci tur, Flavio Bolsonaro Lula, Luiz Inacio Lula da Silva
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