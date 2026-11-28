İspanya’da Pazar günü yapılacak erken seçimlerde muhtemel bir iktidar değişikliğinin Filistin politikasını da etkileyeceği belirtiliyor.

DW’nin haberine göre uzmanlar, Başbakan Pedro Sanchez’in seçimi kaybetmesi hâlinde Madrid’in Filistin’e verdiği desteğin zayıflayabileceğine dikkat çekiyor. Mayıs 2024’te Filistin devletini resmen tanıyan Sanchez hükümeti, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e yönelik çifte standartlarını eleştirmiş ve İsrail ile yapılan ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını istemişti. Anketlerin işaret ettiği muhtemel sağ koalisyonun ise Filistin’e desteğin yanı sıra AB’nin göç ve savunma politikalarındaki dengeleri de değiştirebileceği değerlendiriliyor. Haber Merkezi

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