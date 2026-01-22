"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

"Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

22 Ocak 2026, Perşembe 22:22
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek, çatışmanın sona ermesi yönünde bir ivme olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına, "Devlet Başkanı Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Herkes savaşın sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir görüşme planlandığını doğruladı.

Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Zelenskiy de Trump ile görüşmesini "çok iyi" şeklinde nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantısının sürdüğü Davos'ta Trump ile görüştüğünü belirtti.

Heyetlerin, savaşın bitmesi için ilgili belgelerin üzerinde "neredeyse her gün" çalışmalara devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Belgeler daha da iyi bir şekilde hazırlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ikili görüşmede Ukrayna'nın hava savunması için ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri konusunda da konuştuklarını kaydederek, "Hava savunması için daha önce gönderilen füze paketi için teşekkür ettim ve ek bir paket daha istedim." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 ton kokaine 10 tutuklama

    Suriye'nin güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır

    İzmir'de iş makinesi yüklü tır viyadükten düştü: 3 kişi yaralandı

    Camide buluşup Kur’ân öğreniyorlar

    Koreli Kim, Müslüman oldu

    Fas’ta çığ düştü, 3 ölü

    Dünya su iflasının eşiğinde

    "Çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söylediler

    Suriye’de hesaplar tutmadı

    BM: Uluslararası hukuka uyulmalı

    AB geri adım attırdı

    Trump yine meydan okudu

    Marifet yoksulluğu ortadan kaldırmak

    “İlkesiz güç, barbarlığa eşittir”

    Anlaştılar

    Suçlu çocuklarda ürküten artış

    İktidar bloku bildiğini okudu

    İsrail’le ticaret hız kesmedi

    Enflasyon uyarısı: Hedefler risk altında

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.