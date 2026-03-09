Türkiye’nin siyasî akla ihtiyacı var

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Tokat’ta parti binasında yapılan kongrede konuştu.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada önemli gelişmeler yaşandığını belirten Uysal, özellikle Orta Doğu’daki krizlerin Türkiye’yi doğrudan etkilediğini söyledi. Bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin güçlü bir siyasî akla ve stratejiye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Dış politikada yapılan hataların ülkeyi zor bir sürece sürüklediğini belirten Uysal, özellikle Suriye başta olmak üzere bölgede yanlış kararlar alındığını öne sürdü. Bu durumun Türkiye’nin güvenliği açısından risk oluşturduğunu dile getirdi. Tokat - Anka

