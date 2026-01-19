Çok taraflı sistem tehdit altında

BM Genel Sekreteri Antonıo Guterres, artan çatışmalar, yapay zekâ ve yükselen milliyetçilik sebebiyle çok taraflı sistemin ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Londra’daki Methodist Central Hall’da düzenlenen “BM Genel Kurulu 80 Yaşında: 1946’dan Geleceğimize” başlıklı sempozyumda konuştu. Guterres, 2017 yılında aynı yerde yaptığı konuşmasında, yerel çatışmaların küresel çatışmalar haline geleceği, yeni teknolojilerin ekonomileri tehdit edeceği ve ulusal egemenliğin insan hakları ihlalleri için bahane olarak kullanılacağı uyarısında bulunduğunu hatırlatarak son on yılda bunların tamamının çok hızlı şekilde yaşandığını söyledi.

Uluslararası işbirliği baltalandı

Guterres, “Gazze, Ukrayna ve Sudan’daki çatışmalar, ölçüsüz derecede acımasız ve vahşiydi. Yapay zeka neredeyse bir gecede her yerde yaygınlaştı. Pandemi ise milliyetçilik ateşine benzin dökerek kalkınma ve iklim konusundaki ilerleyişi durdurdu” diye konuştu. Bu problemlerle mücadelenin birlikte verilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, şunları söyledi: “Bu mücadele, güçlü, duyarlı ve yeterli kaynaklara sahip çok taraflı bir sistemi gerektirir. Ancak biz konuşurken bu sistem tehdit altında. 2025, uluslararası işbirliği ve BM değerleri açısından çok zorlayıcı bir yıldı. Yardımlar kesildi, eşitsizlikler arttı, iklim kaosu yoğunlaştı, uluslararası hukuk çiğnendi, sivil toplum üzerindeki baskı arttı, gazeteciler tam bir dokunulmazlıkla öldürüldü, BM çalışanları görev başındayken tehdit edildi ya da öldürüldü. Bu sırada güçlü gruplar, uluslararası işbirliğini baltalamak için sıraya girdi.”

Dünyanın sivil topluma ihtiyacı var

Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin güncellenmesi ve uluslararası finans yapısının daha adil hale getirilmesinin önemine işaret ederek, değişim için cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi. Guterres, çok taraflılığın da tehlike altında olduğu uyarısında bulunarak, korkusuz ve sürekli sivil toplum hareketlerine dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.