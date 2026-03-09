"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Kaynaklar faize ve israfa gidiyor

09 Mart 2026, Pazartesi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenyurt’ta iftar programına katıldı.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada “İşsizlik almış başını gitmiş. Geniş tanımlı işsizlik 10 milyonun üzerine çıkmış. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimiz 5,5 milyonu bulmuş. 5 milyon 500 bin, bir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. 10 milyonluk işsizler ordusu bir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. Niçin böyle oluyor? Çünkü borç-faiz ekonomisi uygulanıyor da onun için. Kaynaklar, gelirler canavarlara gidiyor. Bir; faize, iki; imtiyazlı holdinglere, üç; kamudaki israfa gidiyor. Böyle olunca bizim emeklimize, asgarî ücretlimize, küçük esnafımıza, çiftçimize, köylümüze imkân kalmıyor” dedi.

İstanbul - Anka

