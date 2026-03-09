Kaynaklar faize ve israfa gidiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenyurt’ta iftar programına katıldı.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada “İşsizlik almış başını gitmiş. Geniş tanımlı işsizlik 10 milyonun üzerine çıkmış. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimiz 5,5 milyonu bulmuş. 5 milyon 500 bin, bir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. 10 milyonluk işsizler ordusu bir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar. Niçin böyle oluyor? Çünkü borç-faiz ekonomisi uygulanıyor da onun için. Kaynaklar, gelirler canavarlara gidiyor. Bir; faize, iki; imtiyazlı holdinglere, üç; kamudaki israfa gidiyor. Böyle olunca bizim emeklimize, asgarî ücretlimize, küçük esnafımıza, çiftçimize, köylümüze imkân kalmıyor” dedi.

İstanbul - Anka