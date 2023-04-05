"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetliyoruz

05 Nisan 2023, Çarşamba 12:43
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırıların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine dün gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

AA

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koparanlara 244 bin lira ceza kesilecek!

    Mescid-i Aksa yardım ve destek bekliyor - Ramazan'da insanlık düşmanı İsrail'den yine insanlık dışı tahrik, baskın ve zulüm!

    Filistin'den dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı

    Meteoroloji'den Antalya'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskınını lanetliyoruz

    'Ukrayna-Rusya savaşında taraflar ilerleme kaydedemiyor'

    Tezgâhın enflasyonu yüzde 300’ü aştı

    İspanya'da 800 bin kişi ameliyat sırası bekliyor

    66 günde Hafız oldu

    Hırka-i Şerif itina ile korunuyor

    Doktor göçünde tüm yılların rekoru kırıldı

    Özür dileyeceğine ‘başarısını’ anlatıyor

    Cumhurbaşkanına hakaret suçu kalkacak

    Silahlanma yaşı 12’ye indi

    Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi

    Fenerbahçe'den ''4 Nisan 2015'' açıklaması

    Gençlerin iftar heyecanı

    Finlandiya resmen NATO'da

    İsrail, 3 ayda Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oylar Millet İttifakında toplanmalı
    Cevher İLHAN

    Siyaset uğruna din çiğneniyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    66 günde Hafız oldu
    Abdil YILDIRIM

    Ernail Hoca
    Faruk Bahadır Önal

    6284 nedir, ne değildir?
    Genel

    Özür dileyeceğine ‘başarısını’ anlatıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Çanta’mızda neler olmalı?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda evrad ve ilmî derslerimizle meşguliyet
    Cenk ÇALIK

    Kunolin sarısı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.