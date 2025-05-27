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27 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

İsrail, Gazze’nin yüzde 77’sini işgal etti

27 Mayıs 2025, Salı 13:32
Gazze hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamada, “İşgalci İsrail güçleri yaklaşık 20 aydır Gazze Şeridi’nde sistematik bir soykırım, zorla tahliye ve etnik temizlik politikası yürütüyor. Bu yolla bölgenin yüzde 77’sinde fiili kontrol sağladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin 21. yüzyılın en korkunç sistematik suçlarından biri olduğu vurgulandı ve bu suçların, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nde tanımlanan soykırım suçunun tüm unsurlarını taşıdığı belirtildi.

Ayrıca bu uygulamaların, Roma Statüsü’ne göre insanlığa karşı suçlar arasında yer alan sistematik zorla yerinden etme kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Medya ofisi, bu doğrultuda, işgal güçlerinin toplu tehcir, etnik temizlik, sistematik soykırım ve zorla sömürgeleştirme planlarını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

İlhak tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aralarında Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu ülkelerin Filistin’i tanıması halinde Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi’ni tek taraflı ilhak edeceklerini belirtti.

Israel Hayom gazetesine konuşan Saar, “İsrail’e karşı atılacak her türlü tek taraflı adıma İsrail de tek taraflı adımlarla karşılık verir” tehdidinde bulundu.

Gazete, Saar’ın bu açıklamalarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde, Suudi Arabistan’ın da desteğiyle 18 Haziran’da New York’ta düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunulacak uluslararası konferans öncesinde geldiğine dikkati çekti.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    27.5.2025 16:15:52

    Teörist devletin işgale devam diyen hain,cani ve baarbar idarecileri görevini yapıyor. Lakin İslam ülke idarecileri hala gaflet ve dalalet uykusundalar. ABD ile yüzlerce milyar dolarlık silah antlaşması yapanların,BOP Eşbaşkanıyım havası ile tafra-hava atanlar bu durumun suçlusu ve sorumlularıdır.

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