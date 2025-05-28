27 Mayıs Vatana karşı örgütlü ihanet

DP lideri Gültekin Uysal, 27 Mayıs darbesinin 65. yılında yaptığı açıklamada, bu tarihî olayı “vatana karşı örgütlü bir ihanet” ve “millete karşı ilk terör eylemi” olarak değerlendirdi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Uysal, darbenin Türk siyasî tarihinin gördüğü en büyük organize suçun, vatana karşı örgütlü ihanetin, millete karşı ilk terör eyleminin yıldönümü, toplu halde bir ‘görevi kötüye kullanma’ eylemi olduğunu söyledi.

Millet iradesine darbe

Uysal, “1960 yılında Türkiye’de darbelere, organize tüm kötülük ve vesayetlere emsal olmuş darbe, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir avuç cuntanın, bir avuç cumhuriyet ve millet düşmanının cürmü idi. Zira bu dar suç şebekesi, milletimizin 10 yılda kat ettiği mesafeden, milletimizin hürriyetlerine ermesinden, haklarını temin etmesinden, kalkınmadan ve demokrasi fikri ile güçlenen bir cumhuriyetten rahatsızdı.

Açıklamaları, beyanları ve hatta darbeyi ilanları dahi cumhuriyetten, hürriyetten bahsetse de aksine bu şebeke Demokrat Parti iktidarına darbe yapıyor görünse de Demokrat Parti ile temsil edilen milletin iktidarına darbe yaptı” dedi.

Demokrasi olmadan hiçbir anayasa işlemez

Darbelerle mücadelenin yolunun daha fazla demokrasi ve işler bir adalet mekanizması olduğunu vurgulayan Uysal şunları söyledi: “Bugün yeniden gündeme sokulan ‘Yeni Anayasa’ lakırdıları üzerine Türkiye’nin bir ‘yeni’ye değil işleyecek bir demokrasiye ve işletilecek bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hatırlatmak isteriz. Demokratik olan bir metin değil zihniyettir. Kısaca ülkemizden darbelerin izlerini silecek, darbelere ve her türlü vesayete tevessülü engelleyecek olan demokrasi kültürüdür. Tartışılması gereken şey metinler değil o metinleri kaleme alan zihinler, uygulayacak bireylerdir.”

Darbecilerin isimleri kamudan silinmeli

Uysal açıklamasını şöyle tamamladı: “1960’taki suç şebekesini bir kez daha lanetliyor, başta partimizin kıymetli isimleri, darbenin gerçekten mağduru olmuş abide şahsiyetlerini rahmetle anıyor, çelikten bir irade ile darbeci çeteyi yok varsaymış 3. Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız Celal Bayar’ı, darbecilere karşı verdikleri millî mücadelede milleti için korkmadan şehadete yürüyen Başbakanımız Ali Adnan Menderes’i ve aziz bakanları Fatin Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı şükranla, minnetle ve rahmet duaları ile anıyoruz.

Ve bugün vesilesiyle bir kez daha 27. Yasama Döneminde verdiğimiz kanun teklifimizdeki taleplerimizi yineliyor, darbecilerin isimlerinin kamusal alanlardan silinmesini istiyoruz.”

Mehmet Kara - Ankara

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