"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Kene vakalarında artış: "Toplu iğne başı kadar küçük olabilir""

26 Mayıs 2025, Pazartesi 13:20
Prof. Dr. Adem Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor." dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor." dedi.

Keskin, yaptığı açıklamada, kenelerin dünyada yaygın olarak görüldüğünü söyledi.

Kenelerin her ortamda yaşadığına dikkati çeken Keskin, "Keneler parazit canlılardır ve hemen her ortamda yaşamlarını sürdürebilirler. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, dünya genelinde 1000'in üzerinde kene türü tespit edilmiştir. Sadece ülkemize özgü değiller, dünyanın her bölgesinde kene popülasyonu mevcut." diye konuştu.

Kene popülasyonundaki artışın iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi çevresel faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Keskin, "İnsanların kenelerin bulunması muhtemel kırsal alanlara daha fazla girmesi, kenelerle temasını artırıyor." ifadelerini kullandı.

"Tokat ve çevresi ile Sivas bölgesinde son dönemde vaka sayılarında artış gözlendi"

Türkiye'de 50'nin üzerinde kene türü tespit edildiğini belirten Keskin, şöyle devam etti:

"Yeni yapılan çalışmalar sayesinde geçmişte varlığı bilinmeyen türlerin de kayda geçtiğini görüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu çeşitli habitatlar, kenelerin yaşamını sürdürmesi için oldukça elverişli koşullar sunuyor. Tokat ve çevresi ile Sivas bölgesinde son dönemde vaka sayılarında (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı) artış gözlendi. İklim değişikliği, hayvan ve yaban hayatı varlığının artması bu durumu etkiledi. Mücadelede etkin olmak zorundayız çünkü keneler, kan emdikten sonra genellikle 2 bin ila 4 bin, bazı türler ise 10 binden fazla yumurta bırakabiliyor. Bu da popülasyonun hızla artmasına neden oluyor."

Kenelerin farklı boyutlarda olabildiğine işaret eden Prof. Dr. Keskin, "Bazı keneler toplu iğnenin başı kadar küçük olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle arazi dönüşü vücudumuzu kene açısından dikkatlice kontrol etmemiz gerekiyor. Bu canlının küçük olması onun hastalık bulaştırmayacağı anlamına gelmiyor. Bunlar da yoğun şekilde insanlara hastalık bulaştırabilirler." diye konuştu.

"Keneler sadece belli bölgelerde değil, küresel ölçekte tehdit oluşturmaktadır"

Kene ile mücadelenin aksatılmaması, özellikle çiftlik hayvanlarının düzenli olarak ilaçlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Keskin, şu bilgileri verdi:

Aksi halde vaka sayısında artış kaçınılmazdır. Kene kaynaklı hastalıklar, bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ülkemizde kenelerden bulaşan en bilinen hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'dir (KKKA). Bu hastalık özellikle Hyalomma cinsi kenelerle ilişkilidir ancak ABD'de Ixodes cinsi keneler ile ilişkili Lyme hastalığı, Avrupa'da ise yine Lyme ve ensefalit gibi diğer kene kaynaklı hastalıklar sık görülmektedir. Son yıllarda İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde de KKKA vakalarının bildirildiğini biliyoruz. Keneler sadece belli bölgelerde değil, küresel ölçekte tehdit oluşturmaktadır."

AA

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Paris'teki yarışmada ikinci kez "Altın Bal" ödülü aldı

    Kene vakalarında artış: "Toplu iğne başı kadar küçük olabilir""

    İsrail Dışişleri Bakanı’ndan ilhak tehditi

    İsrail Filistinlilerin sığındığı okula hava saldırısı düzenledi

    Esnaf bankadaki parasına erişemiyor

    Çiftçi: Devlet tefeci gibi

    Bu kafayla Türkiye’de işler kötüye gider

    Yargıya talimat vermeyen bir yürütmeye ihtiyaç var

    'Bütçe açığı vatandaşın omzuna yükleniyor'

    İran, doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edeceğini açıkladı

    İzmir'in Foça, Urla ve Bayındır ilçelerinde yangın çıktı

    Fransa'nın güneyinde elektrik kesintisi alarmı

    Pentagon'da görev yapan gazetecilere erişim ve dolaşım sınırlaması getirildi

    İsrail, Gazze'deki 10 hastane ve kliniğe daha saldırdı

    Ukrayna: Rus ordusunun füze ve İHA saldırılarında 11 kişi öldü ve 31 kişi yaralandı

    DSÖ: Gazze’ye merhamet gösterin

    Marmara’nın yüzde 93’ü tehdit altında

    Cumhuriyet bize ne kazandırdı?

    İsrail’e karşı uluslararası red yayılıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Altı yaşında nikâh mı?
    Genel

    Esnaf bankadaki parasına erişemiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hakikî tarihin şahitliği
    Şükrü BULUT

    Yeni Asya, umum Nur Talebeleri adına konuşabilir
    Risale-i Nur'dan

    Her baharda bir ordu-yu Sübhanî ihya ediliyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Hayat bir faaliyettir
    Mehmet KARA

    27 Mayıs: Demokrasiye kara leke
    Genel

    Bu kafayla Türkiye’de işler kötüye gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.