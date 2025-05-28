Yeni Şafak’tan Mehmet Şimşek eleştirisi

Yeni Şafak gazetesinin 26.05.2025 tarihli manşetinde artırılan faizler ve akabinde üretimin düştüğüne dair eleştiriler yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikasına dair eleştirilerin yer aldığı haberde; “Türkiye, son 24 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı Ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ülkeye ağır yük bindirdi” ifadelerine yer verildi.

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