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28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sendika, öğretmene sahip çıktı

28 Mayıs 2025, Çarşamba
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki Özel Uğur Koleji’nde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Yunus Bilici'nin iş akdinin Kod 46 gerekçesiyle feshedilmesine tepki göstererek kamuoyuna açıklamada bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki Özel Uğur Koleji’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Yunus Bilici, ders sırasında bir öğrencinin çantasından delici bir alet çıkardığını fark etmiş, sınıf düzenini ve öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla durumu kontrol altına almıştır. Bu olayın ardından, okul yönetimi tarafından çarpıtılmış ifadeler gerekçe gösterilerek öğretmenin iş akdi, yüz kızartıcı fiilleri kapsayan Kod 46 ile feshedilmiştir. Bu olay münferit değil, sistematiktir. Biz Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak mesleğimizin onurunu, emeğimizin değerini korumak için buradayız.''

İzmir - Yeni Asya

 

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