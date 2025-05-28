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28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

28 Mayıs 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Kâfirlere hileleri hoş gösterilmiş ve onlar hak yoldan alıkonulmuşlardır. Allah’ın saptırdığını ise artık doğru yola iletecek kimse bulunmaz.

Ra’d Suresi: 33

HADİS:

Öyle fitneler meydana gelecek ki, o zamanda oturan ayakta durandan; ayakta duran fitneye doğru yürüyenden; yürüyen, koşarak gidenden daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2337

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