Başsavcılık, İBB Başkanının mesajlarını yasaklayamaz

Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerinin yer aldığı afiş ve pankartları yasaklamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özgenç, “Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyan kişinin, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarındaki ve hizmet binalarındaki mesaj ve görüntülerini yasaklayamaz; bunların kaldırılmasını emredemez” açıklamasında bulundu. Ankara - Anka

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