Filistin davasında hamaset değil icraat - Demirel ve Faysal örnek

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü ve Karikatürist İbrahim Özdabak, Filistin meselesi ile ilgili şunları yazmıştı:

“Yüz yıllık kanayan bir yara olan Filistin, İsrail ve Ortadoğu meselesinde en etkili icraatlar Süleyman Demirel’in Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde yapıldığı tarihî bir gerçektir. Rahmetli Demirel’in yaptığı icraatlar kısaca şöyle: 1975’te BM’de “Siyonizmin ırkçılıkla eş değer olduğunu” belirten tasarıyı açıkça desteklemiştir. Ardından Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin halkının temsilcisi olarak tanıdı. İsrail’in tüm itirazlarına karşı Ankara’da temsilcilik açılmasına izin verdi. 1978’deki Camp David Barış Anlaşmasından sonra Arap ülkeleriyle ilişkileri geliştirdi. 28 Ağustos 1980’de İsrail tarafından Kudüs’ün ilhakı sayılan başşehir ilanının ardından Kudüs Başkonsolosluğunu kapattı. Tel Aviv’deki temsilciliği ikinci katiplik seviyesine düşürdü. Cumhurbaşkanlığı döneminde Mescid-i Aksa’da Arafat’la birlikte Cuma namazı kıldı. Şimdiki yöneticiler Kudüs’ü İsrail’in başşehri olduğunu kabul ettikleri halde, katliamlar karşısında hiç bir yaptırıma baş vurmuyorlar. Sadece iç kamuoyuna hamaset yapıyorlar.” İstanbul - Yeni Asya

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