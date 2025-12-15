"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi

15 Aralık 2025, Pazartesi 11:29
Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Asfi kentinde etkili olan sel ve şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısının 21’e yükseldiği bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.

Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin ulaşımının geçici olarak kesildiği kaydedildi.

Fas resmi haber ajansı MAP’ın aktardığına göre, yerel makamlar, dün akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, şu ana kadar ölü sayısının 21 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve afetten zarar gören vatandaşlara destek ve yardım ulaştırılması amacıyla yoğun bir seferberliğin devam ettiğini ifade etti.

Fas’ta yapılan ilk açıklamalarda, kıyı bölgelerinde sel ve su baskınları, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı yaşandığı, sel ve soğuk hava koşulları nedeniyle toplam 16 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

    Bolu Dağı'nda kar

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede

    Emeklilerimize sahip çıkalım - “Emekliler oteli” Meclis gündeminde

    Sivas'ta şantiye müdürünün cenazesine 28 gün sonra ulaşıldı

    Haftanın maçı 3-3 sona erdi

    Gazze'ye yeni sınırlar dayatılmasını kesinlikle reddediyoruz

    Zelenskiy: Rusya savaşı uzatıyor

    Çin'de yapay zeka endüstrisi 170 milyar doları aşacak

    Avustralya, Ahmed El Ahmed'i konuşuyor - Medya, Ahmed'i "kahraman" ilan etti

    Avustralya-Sydney'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı- Dünyadan ilk açıklamalar

    Sağlık sistemi alarm veriyor

    New York Times’tan ürkütücü ‘deprem’ analizi

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede
    Genel

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!
    Genel

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü
    Genel

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi
    Genel

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık
    Genel

    Bolu Dağı'nda kar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.