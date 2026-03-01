"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine ABD'den tepki: ''Türkiye, NATO üyesi bir ülke; herkes uyansın''

01 Mart 2026, Pazar 22:15
ABD'de Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." şeklinde tepki gösterdi.

Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Greene, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Greene, Bennett'in "Türkiye, yeni İran'dır." dediği, 16 Şubat 2026'da yaptığı bir konuşmanın videosunu alıntılayarak, Bennett'a, "Merhaba. Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." sözleriyle tepki gösterdi.

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Greene, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği ve Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin Trump'ın tutumunu güçlü şekilde eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Trump, kasım ayı ortasında Greene'e verdiği desteği çektiğini açıklamış, bundan kısa bir süre sonra da Greene, Kongre'den 5 Ocak itibarıyla ayrılacağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçi tabandaki MAGA (Make America Great Again) hareketinin en önemli isimlerinden olan Greene, Trump'ın İran'a yönelik saldırı kararını da "Bu, 'Önce Amerika' yaklaşımına uygun değil, Trump savaşları sona erdirme vaadiyle başkan oldu." sözleriyle eleştirmişti.

Eski İsrail Başbakanı Bennett, 16 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada, Türkiye ile Katar'ı hedef alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 551
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ediyor

    Eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine ABD'den tepki: ''Türkiye, NATO üyesi bir ülke; herkes uyansın''

    ABD-İsrail ve İran arası saldırılar devam ediyor

    "Geçici Liderlik Konseyi görevine başlamıştır"

    Merz: İran’daki iç dinamikleri anlamak çok zor

    "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı"

    "Çatışmayı durdurmaya ve istikrarı sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açığız"

    İran gündemiyle olağanüstü toplandı

    Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

    İran'ın ABD üslerine saldırılarında can ve mal kayıpları yaşandı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Gözü dönmüş çete bölgeyi ateşe attı

    Yeni göç dalgalarını tetikleyebilir

    Çelik: Barış idealine darbe

    Amerikan halkı, savaşlardan bıktı

    "İran halkı için yeni bir umut doğdu ancak bu bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirir"

    Çin Dışişleri Bakanı'ndan uluslararası tepki çağrısı

    Hamaney’in ardından İran’ın yeni liderliği için birden fazla aday gündemde

    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü

    Aliyev'den Hamaney için taziye mesajı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur'a Akdemik Bir Bakış - Barla’dan Endonezya’ya Uzanan Bir Fikir Yolculuğu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.