Filistin'in bize ihtiyacı var

Instagram’da milyonlarca takipçisi olan Shaun King’in, Filistinlilere ve Gazze’ye verdiği destekten dolayı Instagram hesabı kapatılmıştı. Çiçeği burnunda daha 3 aylık yeni müslüman Shaun King, şimdi de Filistin halkının uğradığı insanlık dışı zulüm ve haksızlığa karşı kampanya başlattı.

Dallas- Amerika - Gevriye Shamsidden

Aktivist, tarihçi, yazar, geçmişte papazlık da yapan ve dünyada internette en çok takip edilen 25 kişiden biri olan Shaun King, aynı zamanda 25 yıldır da Filistin davasının büyük bir müdafii ve destekçisi. Instagram’da milyonlarca takipçisi olan Shaun King’in, Filistinlilere ve Gazze’ye verdiği destekten dolayı Instagram’daki hesabı kapatılmıştı. Bunun üzerine Ramazanın ilk teravih gecesinde eşiyle birlikte şahadet getirerek müslüman olmuştu.

Çiçeği burnunda daha 3 aylık yeni müslüman Shaun King, şimdi de eyaletler, şehirler ve ülkeler arası gece gündüz dolaşarak, Gazze ve Gazzeli öksüz çocuklar için yardım kampanyası başlatarak Filistin halkının bir asra yakındır uğradığı insanlık dışı zulüm ve haksızlığa karşı, Filistin halkının yanında yer alıp bu konuda elinden geleni yapmaya çalışanlardan biri.

KARIMIN VE ÇOCUKLARIMIN EVDEN AYRILMALARINI BEKLİYORDUM

Filistinli öksüz çocuklar için başlattığı bağış kampanyası çerçevesinde, Frisco Camii’nde yaptığı konuşmada, “Ben 25 yıldır Filistin halkının yanında yer alan biriyim. 7 Ekim olaylarının ardından, Filistin halkına karşı başlatılan soykırım ve hunharca zulümler beni o kadar çok üzmüştü ki, gece gündüz ağlamaktan yerlere seriliyordum. Ağlayabilmek için karımın ve çocuklarımın evden ayrılmalarını dört gözle bekliyordum, ağlama hissime mani olamıyordum. Terapistime gittim, bana “Shaun senin gördüğün manzaralar karşısında böyle ağlaman son derece normal” dedi.

Shaun King “Bütün dünyada açlık çeken insanların yüzde 85’i Gazze’de” dedi. Manhattan kadar küçük bir yer olan Gazze’de açlık ve kıtlığın ne seviyede olduğunun altını çizdi.

İYİ Kİ INSTAGRAM HESABIMI KAPATTILAR

İyi ki benim Instagram hesabımı kapattılar. Çünkü bu benim şehadet getirip İslamla şereflenmeme vesile oldu, bunu hiç bir şeye değişmem. Şahadet getirdikten hemen sonra milletlerarası haber konusu olmam beni bile şaşırttı. Bir gecede iki milyon takipçiyi kaybettim ama 8 milyon takipçim oldu dedi.

ŞEYH ASİF POCHİ

Gecenin ilk konuşmacısı, şeyh Asif Pochi, Dallas ve çevresinde İslami hizmetleriyle çok iyi tanınan biri. Aynı zamanda, Michigan Detroit, Miftaah Institute direktörü olan Şeyh Asif Pochi, Peygamber Efendimiz’in (sas) bir hadis-i kutside, haşir meydanında Adem (as)ın soyundan gelen bütün insanlar, Allah (cc) tarafından sorgulandığında, “Neden ben hastayken benim ziyaretime gelmediniz?’ denilecek. İnsanlar “Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, biz seni nasıl ziyaret ederiz?” Allah (cc) cevaben onlara diyecek ki “Hatırlıyor musunuz, senin akrabalarından, arkadaşlarından, çevrenden falan falan kişiler hastayken, sen onu ziyaret etmedin. Eğer etseydin beni yanında bulacaktın diyecek” diyen Asif Pochi, “Bugün Gazze’deki, Filistin’deki kardeşlerimiz için de bizlere, aynı soru sorulacak. Onlar hastayken, yardıma ihtiyaçları varken siz nerdeydiniz denilecek. Burada Allah bize darda ve zorda olan kardeşlerimizin yanında olmamızı, yardımlarına koşmamızı öğretiyor diyen Şeyh Pochi, ne olursa olsun, Allah’ın yardımı onlarla olacak inşallah. Gerçek şu ki onların bize değil, asıl bizim onlara ihtiyacımız var. Hadisin devamında Allah, haşirde soracak “Ey Ademoğlu, hatırlamıyor musun? Senden yiyecek istediğimde beni doyurmadın” İnsanoğlu diyecek ki “Ya Rabbi biz seni nasıl doyuralım? Sen Rabbu’l Aleminsin. Allah (cc) “Hatırlamıyor musunuz, zamanında, falan kişinin yemeğe ihtiyacı vardı, onu doyurmadınız. Eğer onu doyurmuş olsaydınız beni onun yanında bulurdunuz. Bir damla suya muhtaç olan, sizden su istediğinde ona su vermiş olsaydınız, beni onun yanında bulurdunuz.”

İNCİL’DE AYNISI VAR

Shaun King’e, bu Hadis-i Şerifin benzeri İncil’de var değil mi? diye sormamız üzerine, konuşmasına bunu açıklayarak başladı.

Neredeyse yukarıdaki Hadisin aynısının İncil’de olduğunu söyledi ve Matthew 21’de yer alan bu hadisi yıllarca konuşmalarımda kullandım. İsa (as) havarileriyle konuşurken onlara “Ben açken beni doyurmadınız, ben susuzken bana su vermediniz, kıyafetim yokken beni giydirmediniz, hastalandığımda beni ziyaret etmediniz, hapiste olduğumda yanıma gelmediniz” derken aç, hasta, fakir ve zor durumda olanları nazara verdiğini söyleyen Shaun King, ne zaman darda ve zorda kalanların yardımına koşarsak, Allah’ın yolunda hizmet etmiş oluyoruz dedi.

O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ

Konuşulacak o kadar çok şey var ki.. Mesela şu anda Suriye, Lübnan ve Yemen bombalanıyor. Bütün bölge tehdit altında ve bizim paralarımızla, vergilerimizle bunlar yapılıyor. Silah firmaları bu savaştan milyonlar kazanıyor, bu savaşın devam etmesi için bütün gayretlerini kullanıyorlar.

ELİNİZLE DÜZELTİN

Cuma günü New Jersey’de bir camideydik. Oradaki imam bana bir şey hatırlattı ve belki de beşinci kişiydi bana bunu hatırlatan.

“Bak Shaun, İslamı öğrenmeni, namazlarını ve diğer ibadetlerini doğru öğrenip doğru yapmanı istiyoruz. Ama şunu anlamanı istiyorum, bu hadis-i şerif bize İslamın özünü anlatıyor. İyiliği emredip kötülüğü men etmektir. Nerede bir fenalık görürsen, onu düzeltebilirsen elinle düzelt. Onu yapamıyorsan, dilinle düzelt. Onu da yapamıyorsan, kalbinle buğz et, ondan nefret et, sevme! Ve bu imanın en düşük seviyesidir” dedi. Bütün gece boyunca onu düşündüm. Çünkü önce kalbinle başla demiyor, önce elinle başla diyor. Bizler çoğunlukla tersinden başlarız. Kalbimizle karşı koymaya çalışırız ve onunla yetiniriz. Halbuki bu imanın en zayıf noktası. Kendi kendime sordum ben elimle yapmam gerekeni yaptım mı? Ben biliyorum ki bu eller çok şey yapmaya muktedir iyi veya kötü. Aynı şey sizin için de geçerli, elinizden gelen her şeyi yaptınız mı? Ben endişe ediyorum, tasalanıyorum. Eğer bu gerçekse, Allah’ın huzurunda sorgulanırsak, size ellerinizi kullanın dedim, yapmadınız derse ne diyeceğiz? Ben eminim ki ne sizin, ne benim iftihar edeceğimiz bir cevabımız olmayacak.

Eğer sadece düşünmekle, Instagramla, Twitterle bu iş olsaydı, bu soykırım şimdiye bitmişti. Eğer kızgın yüz emojileriyle soykırım durdurabilinirse, biz şimdiye kadar bu soykırımı öldüresiye bitirmiştik. Ellerini ve bütün fiziki enerjilerini kullanarak Gazze’ye giden doktorlar elleriyle kötülüğe karşı duranların en güzel misali. Burdan giden doktorlardan çoğu herşeye rağmen geri dönüş yapmıyor. Bunlardan biri bizim New Jersey mescidinden, Gazze’de mahsur kaldı, çünkü o ordayken Rafah kapısını kapattılar ve daha yeni ordan da zorla ihraç edildikleri için, geri dönmek zorunda kaldı. Bu doktor, aynı zamanda askeriyede görev yapmış biri. Irak Savaşı döneminde, kolundan yaralanan ve iki bacağını kaybeden Amerikan cumhuriyetçi senatörü Tammy. Duckworth’ün hayatını kurtaran bu doktor, aynı zamanda. Gazze’de mahsur kaldığında hayatını kurtardığı kadın, İsrail’e silah ve bomba gönderilmesini destekleyenleden biri olarak soykırımı desteklemekle o zulme ortak olanlardan biri oldu.

KORKUNÇ BİR KABUS

2023 Ekim ayının sonlarında bana kabus gibi gelen şu olayı hiç unutamıyorum. Yaşlı bir nine torunlarının parçalarını toplayıp kanlı bir torbaya koymuştu ve kameralara bakıp şöyle diyordu: NERDESİNİZ?

Bölgedeki liderlerin isimlerini söyleyerek, nerdesin Erdogan, nerdesin? Sen benim 30 yıldır kahramanım olmuştun, ben seni aktivist olduğun zamanlar çok seviyordum. Senin Gazze ve Filistinliler için söylediklerini yıllardır dinledim, nerdesin? Geliyor musun? O zaman hâlâ Ekim’di ve bu kadıncağız olur ya belki yine de gelir diye düşünüyordu. Tabiki hiç bir zaman gitmedi ve Türkiye hâlâ İsraile patrol ve doğalgaz gönderiyor. İki gün önce gördüm, Türkiye’de insanlar, kendilerini petrol borularına, gaz borularına bağlatmışlar, engel olmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Ben zaman zaman hep sözlerimi tekrar edip duruyordum. Sonra anladım ki ben de bir Erdoğan’ım, ben de Sisi’yim. Ben o adamlara önceden korkak diyordum, ama anladım ki ben de bir korkağım, bende cesaret var mı? Hayır, onlar da herkes gibi Allah’ın emirlerinin yerine can güvenliğini ve rahatı tercih ettiler.

YAPTIKLARIMIZ VE YAPMADIKLARIMIZ İÇİN SORGULANACAĞIZ

Ben, artık bir müslüman kardeşiniz olarak size bu acı gerçekleri söylemek zorundayım. Sadece yaptıklarımız için değil, yapmadıklarımız için de Allah’ın huzurunda sorgulanacağız! Hiç olmazsa bu gece elinizden gelen bir şeyler yapın, en azından anne ve babasını kaybetmiş bir çocuğun bakımını üstlenin. Duyduğumuz kadarıyla 30 bin çocuk anne ve babasını kaybetmiş, çocuklar, çocuklara anne babalık ediyor. Onların bize ihtiyacı var, işte size ellerinizle bir şeyler yapabilmenin fırsatı!

TÜRKİYE’YE GELECEK

O gece şiddetli yağmurdan dolayı salonun yarısından çoğu boştu. O geceki hedef an az 150 öksüz için bir yıllık bakım parasını toplayabilmekti. Ama Allah’ın yardımıyla, 150 değil 175, en son duyduğumuzda 200 çocuğun bir yıllık bakımını sağlayacak kadar para bağışlanmıştı elhamdülillah. Herkes elleriyle bir şeyler yapabilmişti o gece.

Yakında 5 haftalığına Arapça öğrenmek için Türkiye’ye gideceğini söyleyen Shaun King, “eminim eşim benden daha çabuk öğrenir, o benden daha zeki. O bir doktor, 44 yaşındayım ve ben artık daha zor öğreniyorum’ diyerek espiri yapmayı da ihmal etmedi.