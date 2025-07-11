"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

ABD, Kanada mallarına yüzde 35 tarife uygulayacak

11 Temmuz 2025, Cuma 10:08
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Kanada'ya yönelik tarife mektubunu paylaştı.

 

Mektubun, ABD'ye misillemesine rağmen Kanada ile çalışmaya devam edeceklerinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Trump, bu ülkeye fentanil krizi ile başa çıkmak için gümrük vergisi uyguladıklarını anımsattı.

 

Trump, Kanada'nın buna ABD ile çalışmak yerine misillemeyle karşılık verdiğini belirten Trump, "1 Ağustos'tan itibaren, Kanada'dan ABD'ye gönderilen Kanada ürünlerine, tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Trump, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelere tabi olacağını vurguladı.

Kanada'dan şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağına işaret eden Trump, buna yönelik onay süreçlerini de hızlandıracaklarını belirtti.

Trump, "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırma kararı alırsanız, artırmayı seçtiğiniz oran ne olursa olsun, bizim uyguladığımız yüzde 35'lik tarifelere eklenecek." ifadesine yer verdi.

Fentanil akışının Kanada ile yaşadıkları tek zorluk olmadığının altını çizen Trump, bu ülkenin ABD'ye karşı sürdürülemez ticaret açıklarına neden olan birçok tarife ve tarife dışı politika ve ticaret engeline sahip olduğunu kaydetti.

Trump, şöyle devam etti:

"Ticaret açığı, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit. Kanada fentanil akışını durdurmak için benimle birlikte çalışırsa, belki bu mektupta bir ayarlama yapmayı düşünebiliriz. Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak aşağı ya da yukarı yönlü olarak değiştirilebilir."

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail üs kuruyor, YPG statü kazanıyor - Tuzağın farkında mıyız?

    LGS sonuçları açıklandı - 719 öğrenci tam puan aldı

    Mühendis oldu, sonra avukat oldu, bu yıl da tıp fakültesini bitirdi

    ABD, Kanada mallarına yüzde 35 tarife uygulayacak

    Rusya: Ukrayna'dan sinyal bekliyoruz

    UNICEF: Yardıma ulaşmaya çalışan ailelerin öldürülmesi vicdansızlıktır

    Filistinli aktivist Mahmud Halil, Trump yönetimine 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı

    İsrail'e karşı milyonların sesi olan BM Raportörü Albanese, Nobel Barış Ödülü için tavsiye edildi

    Trump, Rusya-Ukrayna konusunda hayal kırıklığı yaşıyor

    UNRWA: İsrail’in "insani yardım kenti" planı "insanlık'' ilkesine bir hakarettir!

    Abdurrahman Tutdere de görevden uzaklaştırıldı

    Axios: ABD, İsrail'in "Gazze'yi işgal planı''na karşı çıktı

    Lesotho'da işsizlik sebebiyle ''ulusal afet hali'' ilan etti

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye

    Sağlık Bakanlığı’ndan aşırı sıcak uyarısı

    Çorlu’da adalet tecelli etmedi: ''Ailelerin yüreği hala kanıyor”

    İspanya, Netanyahu’yu gıyabında yargılayacak

    Ekran karartmaya büyük tepki: ''Geleceğimizi karartıyorlar!''

    Yavaş: Haysiyet ve şerefimizle oynamayın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail'e karşı milyonların sesi olan BM Raportörü Albanese, Nobel Barış Ödülü için tavsiye edildi
    Genel

    Trump, Rusya-Ukrayna konusunda hayal kırıklığı yaşıyor
    Genel

    UNRWA: İsrail’in "insani yardım kenti" planı "insanlık'' ilkesine bir hakarettir!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    LGS sonuçları açıklandı - 719 öğrenci tam puan aldı
    Genel

    Mühendis oldu, sonra avukat oldu, bu yıl da tıp fakültesini bitirdi
    Genel

    Filistinli aktivist Mahmud Halil, Trump yönetimine 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı
    Genel

    UNICEF: Yardıma ulaşmaya çalışan ailelerin öldürülmesi vicdansızlıktır
    Genel

    ABD, Kanada mallarına yüzde 35 tarife uygulayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.