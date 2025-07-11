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11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Mühendis oldu, sonra avukat oldu, bu yıl da tıp fakültesini bitirdi

11 Temmuz 2025, Cuma 10:10
Elazığ'da yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ekinoğlu, önce mühendis, sonra avukat oldu, bu yıl da tıp fakültesini bitirdi.

Ekinoğlu, ortaokul döneminde hayatını okuduğu İbn-i Sina'nın başta tıp olmak üzere bilimin her alanında ortaya koyduğu çalışmalarıyla insanlığa katkı sunmasından etkilendi.

Bunun için derslerine özveriyle çalışan Ekinoğlu, 1997'de kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden 2001'de mezun olduktan sonra 13 yıl boyunca yurt içi ve dışında birçok büyük projede mühendis olarak görev aldı.

Marmaray Projesi kapsamında görev yaptığı süreçte çalışma yaptıkları sahanın karşısında bulunan Marmara Üniversitesinde de öğrenim görmeyi hedefleyen Ekinoğlu, 2008'de bu üniversitenin Hukuk Fakültesini kazandı.

Bir yandan mühendislik yaparken diğer yandan eğitimini sürdüren Ekinoğlu, 2012'de hukuk fakültesinden mezun oldu.

Birkaç yıl hem mühendis hem de avukat olarak çalışan Ekinoğlu, evlenip 2 çocuk babası olduktan sonra 2015'te Elazığ'da serbest avukatlık yapmaya başladı.

Küçük oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle doktorluk hayalini de gerçekleştirmek isteyen Ekinoğlu, katıldığı sınavda aldığı puanla öğrenim gördüğü Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesinden de bu yıl başarıyla mezun oldu.

İbn-i Sina'yı kendisine örnek alarak 3 fakülte bitiren Ekinoğlu, okuma azmiyle takdir görüyor.

Ekinoğlu, atanmasının ardından bundan sonraki yaşamını doktorluk yaparak sürdürmek istiyor.

"Özellikle tıp mesleğini icra etmeye çalışacağım"

Ekinoğlu, ortaokuldayken hayatını öğrendiği İbn-i Sina'nın insanlığa ve bilime sunduğu hizmetlerin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Farklı bilim dallarında ihtisas yapıp topluma yararlı olma düşüncesiyle eğitimini hep sürdürdüğünü dile getiren Ekinoğlu, "Onun farklı bilim dallarında yaptığı çalışmalar, o devirde böyle bir insanın yetişmiş olması beni çok etkilemişti. Amacım çok para kazanmak ya da ünlü olmak değildi, insanlara daha faydalı olma noktasında İbn-i Sina'yı örnek aldım ve bu düşünceyle ilk olarak mühendis oldum, daha sonra hukuk alanındaki eksikliğimi görerek hukuk fakültesini bitirdim. Ardından tıp eğitimi almaya karar verdim. Bundan sonraki hayatımda özellikle tıp mesleğini icra etmeye çalışacağım." dedi.

"Başarının insanın içinde saklı olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum"

Ekinoğlu, iki önemli fakülte bitirmesine, ailesi ve işi olmasına rağmen tıp fakültesini de okumasına insanların hep şaşkınlıkla baktığını belirtti.

Okuma azmiyle çevresindeki insanlara örnek olduğunu anlatan Ekinoğlu, şöyle konuştu:

"Avukatlık mesleğini icra ederken doktorluk diplomamı da aldım. Bilginin nasıl faydalar sağlayacağını, ilerleyen yaşıma rağmen azmin ve odaklanmanın başarıyı getirdiğini, başarının aslında insanın içinde saklı olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. İlmiyle dünyaca tanınan bilim insanı İbn-i Sina'ya olan hayranlığım bugün 3 fakülteyi bitirmemdeki en büyük motivasyon kaynağım oldu. Bu açıdan çok mutlu ve gururluyum."

"Bundan sonra öğrencilerime onu anlatacağım"

FÜ Tıp Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Merve Yılmaz Bozoğlan da Ekinoğlu'nu klinik farmakoloji dersinde tanıdığını, ilerleyen yaşına rağmen üçüncü fakültesini bitirmesini takdirle karşıladığını söyledi.

Ekinoğlu'nun okul sürecinde derslere olan ilgisi ve çalışkanlığıyla da arkadaşlarına örnek olduğunu belirten Bozoğlan, "Mehmet artık meslektaşım. Bundan sonra öğrencilerime onu anlatacağım, onlara ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Tıp Fakültesinden mezun olan Burak Karataş ise aynı sıraları paylaştıkları Ekinoğlu'nun okuma azmiyle kendilerine örnek olduğunu belirtti.

Karataş, "Tıp Fakültesine ilk başladığımızda Mehmet ağabeyin küçük çocuklarıyla okula geldiğini gördük. Bir baba ve avukat olarak bu mücadeleyi vermesi bizim için her zaman örnek teşkil etti. O, bu yoğun hayatında derslere vakit ayırabilirken bizim de bu mücadeleye azimle sarılmamızı sağladı." diye konuştu.

Hasret Kirişçioğulları da derslerinde zorlandığında Ekinoğlu'nun azmini düşünerek motive olduğunu anlatarak, "Ne zaman zorlansam o sırada Mehmet ağabeyi düşünüyordum. O bize yol gösterici ve destek oluyordu." ifadelerini kullandı.

AA

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