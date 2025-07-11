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11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

BM'den, ABD'ye Albanese tepkisi: ''Kabul edilemez''

11 Temmuz 2025, Cuma 10:50
BM, ABD'nin BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye yaptırım uygulama kararının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirterek, "BM uzmanı veya yetkilisine karşı tek taraflı yaptırımların uygulanması kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, ABD'nin Albanese'yi yaptırım listesine almasının "tehlikeli bir emsal teşkil ettiğinin" altını çizdi.

Albanese'nin diğer tüm BM İnsan Hakları Özel Raportörleri gibi, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan ve bu Konsey’e rapor veren bağımsız bir insan hakları uzmanı olduğunu aktaran Dujarric, özel raportörlerin Genel Sekreter'e rapor vermediklerini, Genel Sekreter'in de onların çalışmaları ya da görevleri üzerinde herhangi bir yetkisi olmadığını anımsattı.

Dujarric, üye devletlerin özel raportörlerin raporları hakkında görüş belirtmeye ve bu raporlarla aynı fikirde olmamaya hakları bulunduğunu kaydetti.

BM Sözcüsü, "Ancak üye devletleri, BM’nin insan hakları yapılarıyla etkileşim kurmaya teşvik ediyoruz. Özel raportörler ya da herhangi başka bir BM uzmanı veya yetkilisine karşı tek taraflı yaptırımların uygulanması kabul edilemez." vurgusunu yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tüm özel raportörlerin çabalarını desteklediğini kaydeden Dujarric, "Yaptıkları işler kritik öneme sahip. Bu işler, insan hakları mimarisinin önemli bir kısmını oluşturuyor. BM yetkilileri ve uzmanlarına yönelik bireysel yaptırımlar kabul edilemez." diye konuştu.

Dujarric, konuyla ilgili ABD'nin BM Daimi Temsilciliğiyle irtibatta olduklarını da dile getirdi.

Albanese'nin ABD'ye girişiyle ilgili sorun olup olmayacağına ilişkin soruya ise Dujarric, Özel Raportör'ün BM merkezine girmesine ilişkin bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Dujarric, Albanese'nin New York'a girişine ilişkin iznin ev sahibi ülke ABD tarafından sağlanması gerektiğini kaydederek, "Ev sahibi ülkeyle yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşma uyarınca, BM yetkilileri, uzmanları ve diplomatlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması zorunludur. Bu durum, BM’nin başka merkez ofislerinin bulunduğu yerlerde uygulanan merkez anlaşmaları ile aynıdır.” bilgisini verdi.

Birçok ülkenin özel raportörlerin kendi topraklarına girişine izin vermediğini anımsatarak, "Genel Sekreter, üye devletlerin BM İnsan Hakları mimarisine ve BM Şartı'na istedikleri gibi seçici yaklaşmalarının kabul edilemez olduğunun altını çiziyor. Bu mimari, Antonio Guterres tarafından değil, bizzat üye devletler tarafından oluşturuldu. Tüm bu devletler sisteme imzalarını koydu. Bu sisteme katılın, onunla işbirliği yapın. Mesajımız budur." dedi.

BM Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Özel Raportör Albanese'yi yaptırım listesine almasını kınadı

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınayarak, insan hakları hukukuna karşı yapılan bu saygısızlık karşısında sessiz kalmanın bir seçenek olmadığını bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sadece bir insan hakları uzmanına yaptırım değil BM'nin bütün sistem, değer, adalet ve hukukun üstünlüğü olgularına saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Albanese, yıldırma ve kişisel saldırılar (aile üyelerine yönelik olanlar da dahil) gibi zorlu koşullarla karşı karşıya kalmasına rağmen Özel Prosedürler'in gerektirdiği kurallara göre hareket etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Albanese'nin, İsrail'in uluslararası insan hakları hukukuna aykırı davrandığına ilişkin belgelemelerinin ABD tarafından yaptırım değil destek alması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Francesca Albanese'yi gerçeği söyleme cesareti gösterdiği için alkışlıyor ve onunla dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz." denildi.

Yaptırımların Albanese'yi ve diğer insan hakları uzmanlarını susturamayacağı kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hukukuna karşı bu kadar açık bir saygısızlık ve aşağılama karşısında sessiz kalmak bir seçenek değil. İnsan hakları ekosisteminin devam eden erozyonu artık göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Albanese'ye yaptırım uygulama kararı şiddetle kınandı.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail’e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, Francesca Albanese’nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz’da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese’nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek, Albanese’nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM’nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

 

AA

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