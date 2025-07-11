İsrail üs kuruyor, YPG statü kazanıyor - Tuzağın farkında mıyız?

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ÖCALAN’IN SİLÂH BIRAKMA ÇAĞRISININ YENİ BİR TUZAK OLDUĞU, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN AĞIR SİLÂHLARI VE KADROLARININ YPG'YE DEVREDİLECEĞİ İDDİA EDİLİYOR.

Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya

YPG STATÜ KAZANIYOR

Son gelişmeleri değerlendiren gazeteci ve AKP eski milletvekili Şamil Tayyar “Tuhaf şeyler oluyor, izaha muhtaç, bilenlerin anlatması gereken bir konu. Terör örgütü PKK tüm bileşenleriyle tasfiye olacaktı, oysa YPG, Suriye’de ‘Kuzey Irak’ benzeri ‘özerk’ statüye kavuşturulmak isteniyor sanki" dedi.

TÜRKİYE, BU OYUNA GELMEMELİ

ABD'NİN, YPG’ye sözde DEAŞ’la mücadele kılıfı altında 130 milyon dolar yeni kaynak hazırladığını belirten "YPG mevcut idarî ve askerî sınırlarını koruyor" diyen Tayyar, "PKK’nın bazı ağır silâhları ve kimi kadroları YPG’ye transfer ediliyor. Eğer, PKK, YPG kisvesiyle Suriye’de devletleşecekse, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

İSRAİL ÜS KURUYOR

Gazetecİ Mustafa Seyfullah Kılıç da, İsrail’in Suriye’deki üs sayısını 11’e çıkardığını, Şam’a yalnızca 35 kilometre mesafede yeni bir üs kurarak buraya karadan havaya füze sistemleri yerleştirdiğini duyurdu. Paylaşımında Kılıç, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) bu yaşanan gelişmelere karşı sessizliğine dikkat çekti.

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Tuzağın farkında mıyız?

İsrail’in Suriye’deki askerî varlığını arttırdığı yönündeki gelişmeler yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada YPG’ye verilen yeni statü hazırlığına işaret etti. Gazeteci Mustafa Seyfullah Kılıç da İsrail’in Suriye’de yeni üs kurduğuna ve bu adıma karşı bölgedeki tepkisizliğe dikkat çekti.

YPG’ye yeni kaynak hazırlanıyor

Son gelişmeleri değerlendiren gazeteci ve AKP eski milletvekili Şamil Tayyar “Tuhaf şeyler oluyor, izaha muhtaç, bilenlerin anlatması gereken. Terör örgütü PKK tüm bileşenleriyle tasfiye olacaktı, oysa YPG, Suriye’de ‘Kuzey Irak’ benzeri ‘özerk’ statüye kavuşturulmak isteniyor sanki. ABD, YPG’ye sözde DEAŞ’la mücadele kılıfı altında 130 milyon dolar yeni kaynak hazırlıyor. ABD ve Fransa özel temsilcilerinin gözetiminde Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG lideri Mazlum Abdi’yle bir araya geliyor, gündem, YPG’nin yeni statüsü. Şara/Abdi arasında daha önce imzalanmış mutabakat metni hiç uygulanmıyor, YPG mevcut idarî ve askerî sınırlarını koruyor” dedi.

Türkiye, bu tehlikeli oyuna izin vermemeli

Şam yönetiminin, petrol ve doğalgaz gelirlerini YPG’yle paylaşmaya devam ettiğine dikkat çeken Tayyar, “PKK’nın bazı ağır silahları ve kimi kadroları YPG’ye transfer ediliyor. Eğer, PKK, YPG kisvesiyle Suriye’de devletleşecekse, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir. Ve İsrail, ABD ile birlikte 4 ülkenin (Türkiye, İran, Irak, Suriye) ortasına yerleşir. Muhtemeldir, ilk aşamada İran, sonrası Türkiye’yi bölmeye, Ortadoğu’nun yeni haritasını çizmeye çalışırken, ihtiyaç duyacakları kara gücünü buradan temin edeceklerdir. Türkiye, bu tehlikeli oyuna asla izin vermemelidir. Gördüğüm kadarıyla devlet içinde bu projeye destek verenler ağırlıkta ve güçlüler. Çok yazık” değerlendirmesinde bulundu.

HTŞ’nin sessizliği dikkat çekici

Gazeteci Mustafa Seyfullah Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Suriye’deki üs sayısını 11’e çıkardığını, Şam’a yalnızca 35 kilometre mesafede yeni bir üs kurarak buraya karadan havaya füze sistemleri yerleştirdiğini duyurdu. Kılıç, ayrıca bu üslerde askerî helikopterler için alanlar inşa edildiğini belirtti. Paylaşımında Kılıç, Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) bu yaşanan gelişmelere karşı sessizliğine dikkat çekti.