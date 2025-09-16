Gazeteciler soykırımı örtbas etmek için katledildi

Birleşmiş Milletlerin (BM) fikir ve ifade özgürlüğü konularındaki raportörü Irene Khan, İsrail tarafından Gazze’deki gazetecilerinin katledilmesinin orada yaşanan “soykırımın örtbas edilmesi” anlamına geldiğini söyledi.

Khan, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 60’ncı Oturumu kapsamında, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin raporunu düzenlenen basın toplantısında sundu. Gazze’de, 7 Ekim 2023’ten bu yana 252 gazetecinin İsrail tarafından kasıtlı olarak öldürüldüğünü belirten Khan, “Bu kişiler sahadaki vahşeti, suçları ve soykırımı ifşa etmek için yaptıkları çalışmalar nedeniyle kasıtlı olarak seçilip öldürüldüler. Yani sadece gazetecileri öldürmüyorlar. Burada açıkça hikayeyi öldürmek için bir öldürme girişimi yapılıyor” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 643

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.