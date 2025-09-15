"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

15 Eylül 2025, Pazartesi 23:08
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Temmuz raporu, vatandaşların giderek derinleşen borç yükünü gözler önüne serdi. Yüksek enflasyon ve faizler karşısında düşük gelirle geçinmeye çalışan milyonlarca kişi kredi ve kredi kartlarına yöneldi.

Ekonomi’nin haberine göre, toplam nakdi kredi hacmi 21 trilyon 19 milyar TL’ye çıkarken, tasfiye edilecek krediler yüzde 82 artışla 566 milyar TL’ye yaklaştı. Bireysel kredi borç bakiyesi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 4 trilyon 959 milyar TL’ye ulaştı. Bu borçların en büyük kısmını 2 trilyon 452 milyar TL ile kredi kartları oluşturdu. Haber Merkezi

