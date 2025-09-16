Piyasalar faiz indirimini tanımadı

Yazar İbrahim Kahveci, Karar’daki yazısında Merkez Bankası’nın geçen hafta faizleri %43,0’den %40,5’e düşürdüğüne dikkat çekerek şunları anlattı:

2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

Yüksek faizde dünya ikincisiyiz - Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri

“Mevcut enflasyonun %32,95, 12 ay sonrası beklenen enflasyonun da %22,25 olduğu dönemde bu indirim geldi. Biraz daha açalım: Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü hapse atılana kadar MB faizi ile enflasyon arasında 3,0-3,5 puan fark vardı. Geçen haftaya kadar 10 puan fark vardı. Ve Merkez Bankası bu farkı 7,5 puan indirdi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Piyasalar bu farkı tanımadı. Yani Merkez’in faiz indirimine piyasalar onay vermedi. İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin’in getirilmesi ile kısa vadeli tahvil faizleri %38,90’dan %40,81’e kadar yükseldi. Ve Merkez’in son indiriminde de tahvil faizleri aşağıya düşmedi. Cuma günü kısa vadeli tahvil faizi %40,66’dan kapandı. Bakınız tekrar ediyorum: Piyasalar Merkez’in son faiz indirimine zerre kadar itibar etmediler. Yani piyasalar Merkez’in faiz indirimini onaylamadı” diye yazdı.

