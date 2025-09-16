"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Tekstil merkezlerinde kapanmalar arttı

16 Eylül 2025, Salı 11:07
Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbi olan Laleli, Merter ve Osmanbey’de yaşanan ekonomik daralma, bölgede sektörden çıkış ve kapanmaları artırdı.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Laleli’nin, Merter’in ve Osmanbey’in tekstil sektöründe karşı karşıya olduğu zorlukları detaylarıyla aktardı.

Ekonomi’nin haberine göre, son dönemde işi bırakanlar olduğunu ve bölgede boşluklar oluştuğunu söyleyen Eyyüpkoca, “Ama bunun sebepleri ve nedenlerini de doğru masaya koymak lâzım. Maliyetten kaynaklı problemlerimiz var. Ama bizim Laleli, Merter ve Osmanbey özelinde de nedenler var. Rusya Ukrayna savaşının devam etmesi örneğin... Rusya öksürdüğünde Rusya’dan kopan cumhuriyetler sıtma oluyor” dedi.

Okunma Sayısı: 345
