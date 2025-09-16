Özel: AK Parti’nin tek umudu yargı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybettiği belediyeleri almak için her türlü hileye ve desiseye başvurduğunu ileri sürdü.

Özel, “Erdoğan siyasî parti genel başkanı olduğu halde, partisine, ana kademesine, gençlik kollarına, kadın kollarına güvenmek, onlarla siyaset yapmak, onlarla seçim kazanmaya çalışmak yerine Türkiye’de hiçbir partide olmayan yeni bir yol kurmuştur. Bu yolun adı Yargı Kollarıdır. AK Parti’nin tek umudu Yargı Kolları Başkanı Akın Gürlek’tir, onun yargı darbesidir. AK Parti’nin adliye koridorlarında çalışan Yargı Kolları Başkanı ve etrafındakiler AK Toroslar Çetesi olarak anılmaktadır. Bu çete marifetiyle Türkiye’de adaletin terazisi bozulmuştur. Bu çete, sadece CHP’ye değil, siyasî partiler sistemine, demokratik ve siyasal hayata tüm siyasete tehdittir” ifadesini kullandı. Ankara - Anka *** CHP kurultayının iptali davası ertelendi CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan iptal davası 24 Ekim’e ertelendi. CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay’ın, bir başka delege tarafından da “6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararı alınması” talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti. Haber Merkezi

