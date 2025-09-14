"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

14 Eylül 2025, Pazar 00:11
2026 bütçesinde faiz ödemeleri önemli oranda artarak 3 trilyon TL’ye yükselirken, memur ve işçilere yapılacak maaş ödemesi 4,9 trilyon TL olarak belirlendi.

Yüksek faizde dünya ikincisiyiz - Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri

 

Uzmanlar, faiz giderlerindeki hızlı artışın bütçe üzerindeki baskıyı artırdığını ve kamu maliyesi önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Haber Merkezi

***

Vergiler değil, gelirler artacakmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genel vergi oranlarında değişiklik düşünmediklerini belirterek “Vergi arttırmadan gelirleri artırmanın yollarını arayacağız” dedi.

Bloomberg’e konuşan Yılmaz, genel vergi oranlarında değişiklik düşünmediklerini belirterek, “Genel vergi oranlarını değiştirmeye olumlu bakmıyoruz. Gelirleri artırmanın yolu, kayıt dışılığı azaltmak ve vergi tabanını genişletmekten geçiyor.” dedi.

Haber Merkezi

***

Tarım unutuldu

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, 7 Eylül tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2026–2028 yıllarını kapsayan OVP’de maalesef tarımın olmadığını belirterek “OVP’ye dayalı olarak çıkacak 2026 bütçesinde tarım unutulmuştur. Tarım yok, sulama yatırımları yüzde 91 azaltıldı. OVP’deki tarımsal destekler maalesef geçen yılın da gerisinde kaldı.” dedi.

Haber Merkezi 

***

'Köye ekmeği Bakan Şimşek getirsin'

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle basit usul vergilendirme sisteminin kaldırılmasının köylerde küçük esnafı bitirme noktasına getireceğini söyleyen CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Köyün elinde kalan son bakkal ve kahveyi de kapattırırsanız, vatandaş ekmeğini, tüpünü, çayını nereden alacak? Ankara’dan oturup da bir karar verirsen böyle olur. Bu kararlar TBMM’de alınsa çıkar köyü-köylüyü anlatırız. Ama sistem değişti, bu kararların hepsi Cumhurbaşkanı’nın bir imzasıyla oluyor. Böyle bir imza atıyorsun da köylerdeki esnaflar ne yapacak? Bu esnafların hepsi dükkanını kapatır; köye ekmeği de artık Bakan Şimşek getirsin” dedi. ”Öyle bir yasa çıkarttılar ki İstanbul’daki bir mahalledeki esnafla, Sünnetçiler Köyü’ndeki esnafı bir tutuyorlar. Olacak iş mi bu? Köylerdeki esnaf artık işin içinden çıkamıyor.” diyen Bakırlıoğlu, “Bu karardan bir an önce dönülmesi lâzım” diye konuştu. Ankara-aa

