Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli Yücel Yeşil şehit oldu

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e (26) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yeşil'in olay yerinde şehit olduğunu belirledi. Şehidin cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Yeşil'in eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. Bu arada, yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Abdullah D, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yeşil için taziye mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yeşil için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kütahya'da görevi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yeşil için taziye mesajı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." AA

