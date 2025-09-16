"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi

16 Eylül 2025, Salı 11:16
Prof. Dr. Özgür Orhangazi, Boğaz köprüleri ve otoyolların satışına yönelik girişimlerin; özelleştirme sürecinin bitmediğinin, yalnızca biçim değiştirdiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Hani satış yoktu?

Türkiye’de ekonomi gündeminde bu hafta, Boğaz köprüleri ve bağlantılı otoyolların satışına yönelik hazırlık iddiaları öne çıktı.

Bloomberg’in aktardığına göre Özelleştirme İdaresi, uluslararası yatırım bankalarından bu satışa ilişkin öneriler talep etti. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Orhangazi, özelleştirme sürecinin bitmediğini, yalnızca biçim değiştirdiğini ifade etti. Orhangazi’ye göre bu gelişme, değişen gündem içerisinde asıl değişmeyenin ne olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Ali Babacan’dan gecikmiş itiraf

Evrensel’de yazan Orhangazi, 2000’lerin, Türkiye’de özelleştirmelerin en yoğun şekilde hayata geçirildiği yıllar olarak hatırlandığını belirterek, bu dönemde TEKEL, TÜPRAŞ, Türk Telekom gibi stratejik kurumların yanı sıra çok sayıda fabrika ve madenin satıldığını; özelleştirme gelirlerinin rekor seviyelere ulaştığını hatırlattı ve şunları söyledi: “Dönemin ekonomiden sorumlu devlet bakanı Babacan dahi yıllar sonra “Bugünkü aklımız olsa tekel durumundaki kuruluşları özelleştirmezdik” diyerek bu sürecin sıkıntılı yapısını kabul etmek zorunda kaldı. Bugünse kamu-özel iş birliği projeleri aracılığıyla köprülerden otoyollara, havalimanlarına, şehir hastanelerinden enerji yatırımlarına kadar pek çok alanda kamu kaynakları uzun vadeli garantiler ve yüksek ödemeler yoluyla özel şirketlere akıtılıyor. Yani özelleştirme bitmemiş; sadece biçim değiştirmiş durumda.”

Dağ, taş, su ne varsa satılacak

Son yıllarda da ormanların orman statüsünden, zeytinliklerin zeytinlik statüsünden hızla çıkarıldığına dikkat çeken Orhangazi, “Ülkenin hemen her yeri maden sahası olarak ilan edildi ve maden arama izinleri dağıtılmakta. Neredeyse tüm kıyılar ranta açılmış durumda. İşte Boğaz köprülerinin satışa konması da bu gelişmelerin üstüne gündeme geliyor. Değişmeyenin, yerin altındaki ve üstündeki her türlü kaynağın, kamuya ait her türlü varlığın şirketlerin kullanımına açılması olduğunu görüyoruz. Türkiye’deki birikim süreçlerinin olmazsa olmazı, devletin yerli ve yabancı sermaye için sürekli yeni rant alanları açması, kamuya ait ne varsa olabildiğince özel şirketlere teslim etmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte dağ, taş, su ne varsa satılacak, özelleştirilecek, kamunun/halkın elinden alınacak varlıklar olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 396
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

    Küresel Sumud Filosu 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor

    İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen saldırganın mahkemedeki ifadesine ulaşıldı

    Kanada, 'Filistin Devleti'ni tanıma şartlarını açıkladı

    BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor, tüm ülkeler bunu durdurmalı!

    Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi

    Tekstil merkezlerinde kapanmalar arttı

    Piyasalar faiz indirimini tanımadı

    Trump: İsrail, Katar'a tekrar saldırmayacak

    Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

    İsrail, Gazze'ye yeni bir kara saldırısı başlattı

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız

    Can Holding soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

    Özel: AK Parti’nin tek umudu yargı

    Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor

    Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

    Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

    Milletvekilleri filoya alınmadı - Bu kararın arkasında hangi irade var?

    Polonya'dan Google’a çağrı: Gazze’de kıtlık olmadığını iddia eden İsrail reklamlarını kaldır

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız
    Genel

    İsrail, Gazze'ye yeni bir kara saldırısı başlattı
    Genel

    Piyasalar faiz indirimini tanımadı
    Genel

    Özelleştirme bitmedi, şekil değiştirdi
    Genel

    Trump: İsrail, Katar'a tekrar saldırmayacak
    Genel

    Tekstil merkezlerinde kapanmalar arttı
    Genel

    BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor, tüm ülkeler bunu durdurmalı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.