ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

15 Eylül 2025, Pazartesi 17:04
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Doha’da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bu barbarca saldırı, İsrail’in bölgede istikrarsızlık oluşturmayı hedeflediğini göstermektedir." dedi.

Al Sani, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını görüşmek üzere Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlık toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail’in sivilleri, güvenlik görevlilerini, diplomatik misyonları ve çocukların bulunduğu okulları hedef aldığını vurguladı.

"Bu barbarca saldırı, İsrail’in hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını ve bölgede istikrarsızlık oluşturmayı hedeflediğini göstermektedir." diyen Al Sani, İsrail hükümetinin barışçıl çözüm yollarını reddederek bölgede savaş çemberini genişletmeye devam ettiğini kaydetti.

Al Sani, İsrail'in bu saldırıyı Gazze’de ateşkes ile esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler sırasında gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bunun İsrail’in barışçıl girişimleri engelleme niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

"Uluslararası toplumun çifte standartlardan vazgeçmesi ve İsrail’i işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmasının vakti gelmiştir." ifadelerini kullanan Al Sani, Katar’ın arabuluculuk rolünün hem anayasal hem de insani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, ülkesinin Mısır ve ABD ile birlikte ateşkes çabalarını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Al Sani, uluslararası toplumun İsrail’i kınayan ve Katar’ın egemenliğine destek veren açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yayımladığı bildiriyi de takdirle karşıladıklarını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari dün yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin başkent Doha'da 15 Eylül Pazartesi günü bölgedeki son gelişmeler sebebiyle İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi düzenleyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi

Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Zirve'de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak.

Zirve'de kabul edilecek kararda önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirveleri, 21- 22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve 25 Ağustos 2025'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlara atıfla barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılması öngörülüyor.

Bundan önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirveleri, 11 Kasım 2023 ve 11 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti.

AA

