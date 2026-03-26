Rusya'dan: ABD ve İsrail'e bir çağrı daha: İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurun

26 Mart 2026, Perşembe 10:54
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'e, İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, ABD ile İsrail'in dün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı​​​​​​​na İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiğine dikkati çekilen açıklamada, buna rağmen Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınına tehlikeli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu pervasız ve sorumsuz yaklaşımdan dolayı kızgınız. Saldırganların, İran sivil halkı arasında çok sayıda can kaybına yol açan suç içerikli eylemlerini gizlemek ve haklı çıkarmak için bölgede büyük ölçekli nükleer felaket oluşturmaya çalıştıkları izlenimi oluşuyor. Washington ve Batı Kudüs, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların geri dönüşü olmayan insani ve çevresel sonuçlara yol açacağını anlamalı."

Rus uzmanlar dahil santraldeki personelin hayatının tehlikede olduğu belirtilen açıklamada, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD ile İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yapılarak, "İran'a gerekçesiz, pervasızca ve sorumsuzca saldıranların, aklını başına almalarını, İran'ın nükleer enerji altyapısına yönelik saldırılar dahil sebepsiz saldırganlıklarına son vermelerini talep ediyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bu konuda net tepki göstermelerini ve kararlı adımlar atmalarını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Rusya'dan: ABD ve İsrail'e bir çağrı daha: İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurun

