Tarafsız görünüp İsrail’in yanında durmayalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, bölgede devam eden savaşın Türkiye’nin güvenliğine ve ekonomisine etki ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Taraf değiliz, olmamalıyız ama etkileniyoruz ve çok daha zor bir sürecin içine doğru sürükleniyoruz. En kötüsüne hazır olmak lâzım. İhtiyacımız, tarafsız görünüp ABD ve İsrail’e destek çıkmak, teslim olmak değil, tehditlere hazırlıklı, dirençli bir tarafsızlık pozisyonudur. Edilgen tarafsızlıktan, dirençli, etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz. Güvenlikte, ekonomide, enerjide ve diplomaside buna hazır olmalı, bunun üzerinde çalışmalıyız.”