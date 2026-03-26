"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Uzlaşma, Orta Doğu’nun menfaatine

26 Mart 2026, Perşembe 02:28
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çıkarların dengesi üzerinde uzlaşma yolunun OrtaDoğu bölgesinin menfaatine olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Gorçakov Kamu Diplomasisi Vakfının düzenlediği toplantıda konuştu. ABD ile İsrail’in Şubat sonundan bu yana İran’a yönelik şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, “Bu durum, yalnızca Basra Körfezi bölgesi ve Orta Doğu için değil, küresel ticaret, küresel enerji güvenliği, uluslararası ulaşım ve iş iletişimi için de istikrarsızlaştırma riski oluşturuyor, ki bu zaten gerçekleşiyor” dedi.

UAEA nükleer saldırılara niye sessiz?

Lavrov, ABD ile İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) buna gerekli tepkiyi göstermediğini söyledi. Bakan Lavrov, ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırganlığı sonucunda Basra Körfezi ülkelerinin zarar gördüğünü belirtti. Lavrov, “Herhangi bir ülkeye, özellikle de İran’a dışarıdan baskı kurma ve güç kullanma girişimleri yerine, müzakere, birleşme ve çıkarlar dengesi üzerinde uzlaşma yolunun, bölgenin çıkarına olacağından eminiz” diye konuştu.

AA

