"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Türk petrol tankeri vuruldu - Uraloğlu: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz

26 Mart 2026, Perşembe 14:09
ALTURA isimli ham petrol yüklü tankere İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de patlama meydana geldi. Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk belirlemelere göre olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisinde patlama meydana geldi.

Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

Acil yardım talebinde bulunulmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

Olayın saldırı olup olmadığı araştırılıyor. 

URALOĞLU: İNSANSIZ DENİZ ARACI İLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Teknik ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yaralanma ve sağlık problemi olan yok." dedi.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

NTV

    Türk petrol tankeri vuruldu - Uraloğlu: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz

