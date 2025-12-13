"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

13 Aralık 2025, Cumartesi 16:36
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İngiliz hükümetinin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tutuklama emri çıkarılması" durumunda UCM'ye mali desteği kesme ve Roma Statüsü'nden ayrılma tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Han, 21 Kasım 2024'te UCM tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu'yla ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sunduğu dilekçede söz konusu karar öncesi yaşananlara ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Buna göre Han, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a dair tutuklama emri talep etmesinden önce, 23 Nisan 2024'te bir İngiliz yetkiliyle telefon görüşmesi yaptı ve İngiliz yetkili tutuklama emri çıkarılmasının orantısız olduğunu savundu.

Han’a göre İngiliz yetkili, tutuklama emri çıkarılması halinde ülkesinin "UCM'den ayrılacağı ve mahkemeye mali desteği sonlandıracağı" tehdidinde bulundu.

The Guardian'ın haberinde, Han ile konuşan kişinin dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron olabileceği öne sürüldü.

ABD'den baskı iddiası

UCM Başsavcısı Han'a göre, ayrıca ABD'li yetkililer de kendisine baskı yaptı.

Buna göre Han, yine Nisan 2024'te bir ABD yetkilisi tarafından söz konusu tutuklama emrinin çıkarılması halinde bunun "felaket sonuçlar" doğuracağı konusunda uyarıldı.

1 Mayıs 2024'te ise, ABD'li Senatör Lindsey Graham Han'ı arayarak tutuklama emrinin uygulanması halinde Hamas'ın İsrailli rehineleri öldürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Han, dilekçesinde bu süreçte tarafsız davrandığını, kişisel çıkarlarını öne çıkarmadığını ve tutuklama emri planının kendisi hakkındaki iddialardan önce yapıldığını vurguladı.

Başsavcı Kerim Han hakkındaki taciz iddiaları

UCM çalışanı iki kişi, Mayıs 2024'te mahkemenin bağımsız denetim kuruluna Han'ın kendilerine yönelik davranışları hakkında şikayette bulunmuştu.

Savcı hakkındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturma, Taraf Devletler Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Birleşmiş Milletler İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülüyordu.

Han, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturmanın sonucu açıklanana kadar geçici olarak izne ayrılmıştı.

Taraf Devletler Meclisi Başkanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada, Han hakkındaki iddialarla ilgili OIOS'nin hazırladığı soruşturma raporunun 11 Aralık 2025'te kendilerine teslim edildiğini ve iddiaları ele alan UCM uzmanlarına iletildiğini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü

    Kütahya-Gediz'de maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Samimiyseniz bahis reklamlarını kaldırın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor
    Genel

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir
    Genel

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı
    Genel

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı
    Genel

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli
    Genel

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.