'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Rusya'nın 3-4 yıl içinde AB ülkelerini gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabileceğini söyledi.

'Avrupa'nın olası savaş kararına şimdiden hazırız'

Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz'

İtalya’nın başkenti Roma'da temaslarda bulunan ve dün İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile de bir araya gelen Kubilius, ülkenin önde gelen gazetelerinden La Stampa'ya demeç verdi.

ABD'nin Avrupa'yı "terk etmekle tehdit ettiği" dolayısıyla AB'nin Rusya ile tek başına mücadele edip edemeyeceğine ilişkin soruya Kubilius, "Problem bugünün değil ama geleceğin bir sorunu. Rus ekonomisi, savaş ekonomisine dönüştü. Bu nedenle kendimizi güçlendirmeliyiz." cevabını verdi.

Bu konuda net bir yol haritaları olduğunu belirten Kubilius, "Karşımızda iki zorluk var. Biri muhtemel Rus saldırganlığı tehdidi. İstihbarat servislerimiz açıkça belirtiyor: Önümüzdeki 3 veya 4 yıl içinde Rusya bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir. İkinci zorluk ise Amerikalılardan geliyor. Avrupa savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmemizi istiyorlar. Çünkü Hint-Pasifik'e kaynak ayırmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

Kubilius, dondurulmuş Rus varlıklarının, Ukrayna'nın askeri ve bütçe ihtiyaçlarını finanse etmek için kullanmanın da en iyi yol olduğunu savundu.

Rusya'nın AB ya da NATO ülkelerine bir saldırı başlatması durumunda karşılarında, 2022'den bu yana savaş deneyimi olan ve iyi silah kullanabilen Rus ordusu bulacaklarını dile getiren Kubilius, şöyle devam etti:

"Ne NATO ne AB olarak savaş deneyimimiz var. Sadece Ukraynalıların var. Bu nedenle, Ukrayna için güvenlik garantilerini tartışmanın yanı sıra sahada test edilmiş Ukrayna savunma yeteneklerini Avrupa'ya nasıl entegre edebileceğimizi ve kendimizi nasıl güçlendireceğimizi sormalıyız. Avrupa kıtasının savunma kapasitesini sağlamlaştırmak için İngiltere, Norveç ve Ukrayna'yı da içeren yeni bir güvenlik mimarisi olması muhtemel 'Avrupa Savunma Birliğinden de konuşmalıyız. Avrupa ordusu fikrine gelince, somut bir şey söylemek için çok erken olabilir."

Kubilius, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüme yönelik çabalara ilişkin de "Ukrayna'yı, gelecekte Rus saldırganlığını kolaylaştıracak kadar zayıf konuma getirecek bir anlaşmadan kaçınmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.