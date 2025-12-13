BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki tüm silahlı gruplara "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, KDC'nin doğu bölgesindeki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Güney Kivu'da yeniden başlayan çatışmaların, "hesaplanamaz sonuçlar" doğuracak daha geniş bir bölgesel tırmanmayı tetikleme riski taşıdığı konusunda uyarısını dile getiren Lacroix, bölgedeki tüm silahlı gruplar arasında "acil ve koşulsuz bir ateşkes" sağlanması gerektiğini vurguladı.

Lacroix, Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, AFC ve M23 isyancılarının son saldırısının, "siyasi taahhütler ile sahadaki vahim gerçeklik" arasındaki giderek genişleyen uçurumu vurguladığını söyledi.

“Diplomatik ilerlemenin nihayetinde sahadaki durumda somut iyileşmelere dönüşmesi için 2773 sayılı Karar'ın derhal uygulanması şarttır.” ifadesine yer veren Lacroix, BM ve KDC'deki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) devam eden bölgesel girişimlere verdiği desteğin altını çizdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, son dönemdeki bazı diplomatik ilerlemelere rağmen, sağlanan ateşkes kararlarına sadık kalınmaması ve çatışmaların yeniden başlamasının taraflar arasındaki güveni aşındırmaya devam ettiğine değindi.

Lacroix ayrıca, "Ülke içinde yaklaşık 5,35 milyon insan yerinden edilmiş durumda; bunların 2,68 milyonu ocak ayından bu yana yerinden edilmişken 2,9 milyonu ise zorla veya gönüllü olarak geri döndü." dedi.

Öte yandan, söz konusu ülkeye yapılması planlanan yardımların sadece yüzde 22 oranında finanse edilebildiğini söyleyen Lacroix, 24 milyondan fazla insanın ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2773 sayılı kararı, Ruanda’nın KDC'nin doğusunda M23’e verdiği iddia edilen desteği kınıyor ve Ruanda askerlerinin bölgeden “derhal” çekilmesini talep ediyor.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009’da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

Ülkede, M23 üyelerinin yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolü grubun eline geçmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi öldü.

BM ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Büyük ölçüde Tutsilerden oluşan M23'ün, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de mensup olduğu kabile ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık'ta Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.