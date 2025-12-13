"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

13 Aralık 2025, Cumartesi 16:17
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya'nın, Filistin Devleti'ni tanıma yolunda ilerlemeye devam etmesini umduklarını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Abbas, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile başbakanlık sarayı Chigi'de baş başa görüştükten sonra, Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin "Atreju" isimli geleneksel siyaset festivaline katıldı.

Başbakan Meloni, Abbas'ı sahneye takdim ederken, kendisini bu etkinlikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onun varlığı, İtalya'nın zorlu Orta Doğu krizinde ne kadar merkezi ve etkin bir rol oynadığını ve barışa, iki devlet perspektifiyle ilerleyen çetin süreçte yine ne kadar merkezi ve etkin olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, kendisini ve hükümetini izlediği Filistin politikası sebebiyle eleştirenlere de göndermede bulunarak, "Ayrıca (Abbas'ın bu etkinliğe katılması) son iki yılda İtalyan hükümeti hakkında duyduğumuz birçok yalanı da boşa çıkarıyor." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise İtalyan hükümetine Filistinliler ile İsrailliler arasındaki barış görüşmelerine, Filistin polisinin İtalyan güvenlik güçlerince eğitilmesine, Gazze’ye gönderilen insani yardımlara ve Filistinli çocukların İtalya'da tedavi görmesi konularında verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Abbas, "kalıcı ve adil bir barış" istediklerini belirterek, "Filistin, 1967 sınırlarıyla İsrail’in yanında, karşılıklı saygı içinde var olabilir. Bölgemizde kalıcı barışı garanti etmenin tek yolu budur. Bir Filistin Devleti'nin olmaması, bölgenin istikrarsızlığının ve aşırıcılığın kaynağıdır ve tüm bölgesel güvenliği etkiler." diye konuştu.

Abbas, "Her devletin kendi güvenliğine sahip olma hakkı meşrudur, ancak güç kullanarak bir işgali dayatmak meşru değildir. Filistin Devleti hiç kimse için güvenlik tehdidi olmayacak aksine barışın inşasında bir ortak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özgür ve şiddeti reddeden biçimde vatanlarında yaşamak istediklerini ifade eden Abbas, "Hem parlamento hem de başkanlık seçimleri için seçim sürecini teşvik etmek istediğimizi teyit ediyoruz." dedi.

Mahmud Abbas, hukukun temel unsur olduğu, yeni bir ulusal program çerçevesinde çalışan bir ortak devlet inşa etmek istediklerini ve silahların sadece meşru kurumların elinde olduğu bir yapı istediklerini dile getirdi.

İtalyan hükümetine, Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yapan Abbas, şöyle devam etti:

"İtalya'nın iki devlet ilkesi, eşitliği güçlendirmesi ve güç kullanımının azaltılması için Filistin Devleti'ni tanıma yolunda ilerlemeye devam etmesini umuyoruz. İtalyan hükümetiyle adil bir barış ve bölgenin güvenliğini güçlendirmek için tam bir işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu teyit ediyorum."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Roma'daki temasları çerçevesinde yarın da muhalefetteki sol partilerin liderleriyle birer görüşme yapması bekleniyor.

Başbakan Meloni, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, İtalya'nın Filistin Devleti'ni tanıması için Hamas'ın Filistin'in geleceğinde siyasi bir rolü olmadığını kabul etmesi ve silah bırakması gibi bazı şartların gerçekleşmesi gerektiğini belirtmişti.

İtalya Başbakanı ile Filistin Devlet Başkanı Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesini görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Roma’da yaptıkları görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının tam olarak uygulanması çerçevesinde Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesi gerekliliğini ele aldıkları bildirildi.

Bir dizi temas için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Abbas, Meloni tarafından başbakanlık sarayı Chigi'de ağırlandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "İki lider, bölgedeki son gelişmeleri ve özellikle Trump'ın Barış Planı'nın tam olarak uygulanması vesilesiyle Gazze'de ateşkesin sağlamlaştırılması gerekliliğini değerlendirdi. Başbakan Meloni, İtalya'nın Gazze'nin istikrarı ve yeniden inşasında öncü bir rol üstlenmeye kararlı olduğunu yineleyerek Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan tam destek aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Meloni'nin, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması için kritik öneme sahip olan Filistin yönetiminin reform programına İtalya'nın desteğini teyit ettiği aktarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

