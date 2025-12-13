"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

13 Aralık 2025, Cumartesi 16:46
İngiltere'de 382 binden fazla kişinin evsiz olarak kayıtlara geçtiği, bu sayının son bir yılda yüzde 8 arttığı belirtildi.

İngiltere'de evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan "Shelter" adlı yardım kuruluşu, hükümetten elde ettiği veriler ışığında, ülkedeki evsizlere ilişkin detaylı rapor yayımladı.

Ülkede 175 binden fazlası çocuk toplam 382 bin 618 kişinin evsiz olduğu aktarılan raporda, "Resmi olarak 'evsiz' diye tanımlanan kişilerin sayısı, son bir yılda inanılmaz derecede, yüzde 8 arttı." ifadesine yer verildi.

Raporda, şu an İngiltere'de her 153 kişiden 1'inin evsiz olduğu belirtilirken, çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan 350 binden fazla kişinin geçici barınma yerlerinde kaldığı ve bunun "bu zamana kadar kayıt altına alınmış en yüksek sayı" olduğu kaydedildi.

Londra'nın bir bölgesinde her 18 kişiden 1'i evsiz

Ülkede, her gece 4 bin 667 kişinin sokakta uyuduğuna işaret edilen raporda, bunun son bir yılda yüzde 20 arttığı bildirildi.

Raporda, İngiltere'deki evsizlerin yarısından fazlasının başkent Londra'da yaşadığı ifade edilerek, ülke genelindeki evsizlerde de ciddi artışın kaydedildiği belirtildi.

Newham'in ülkede evsizlik oranı en yüksek yerel bölge olduğu aktarılan raporda, Newham'de her 18 kişiden 1'inin evsiz olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Londra'nın ardından en kötü durumda bulunan Slough kentinde ise her 43 kişiden 1'inin evsiz olduğu, North West'te evsizlerin sayısının son bir yılda yüzde 15, Yorkshire, Humber ve West Midlands'de de yüzde 11 arttığı belirtildi.

Hükümete "konut yardımlarını dondurma kararını kaldırma" çağrısında bulunulan raporda, evsiz insanlara derhal yardım edilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, sosyal konutlardaki eksiklikler, özel kiraların karşılanamaz hale gelmesi ve konut yardımlarının dondurulması gibi etkenlerin insanları evsiz olmaya mecbur bıraktığı ifade edildi.

"382 binden fazla insanın evsiz olması akılalmaz bir durum"

Raporda görüşlerine yer verilen Shelter Yöneticisi Sarah Elliott, "Kışın yaklaşmasıyla 382 binden fazla insanın evsiz olması akılalmaz bir durum. Binlerce insan, geceleri sokakta geçirirken, 84 binden fazla ailenin geçici konaklama yerlerinde yeni yıla girecek olması üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete, "evsiz ailelere ve bireylere bir an evvel yardım yapılması" çağrısında bulunan Elliott, bunun binlerce çocuğun da kalıcı barınmaya kavuşmasını sağlayacağını vurguladı.

İngiltere'de evsiz olarak kayıtlara geçen Elaine de babasının öldüğünü, evliliğinin de bittiğini söyleyerek, "Evsiz olmayı ben seçmedim." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü

    Kütahya-Gediz'de maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Samimiyseniz bahis reklamlarını kaldırın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor
    Genel

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir
    Genel

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı
    Genel

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı
    Genel

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli
    Genel

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.