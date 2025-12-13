Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. İsrâ Suresi: 1 HADİS: Sabah yıldızlarının dünyadakilere parlak gözüktüğü gibi Ali de Cennette öyle parlak gözükecektir. Camiü’s-Sağir, No: 2713

