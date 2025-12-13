"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

13 Aralık 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. 

İsrâ Suresi: 1

HADİS:

Sabah yıldızlarının dünyadakilere parlak gözüktüğü gibi Ali de Cennette öyle parlak gözükecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 2713

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Samimiyseniz bahis reklamlarını kaldırın

    Petro’dan Trump’a gel gerçekleri gözünle gör

    “Düşünce özgürlüğü ihlâlidir”

    Cumhuriyetçi senatörden ırkçı sözler

    Kıbrıs’ta federal çözüme dönüş sinyali

    Meteoroloji yurdun kuzeydoğu kesimlerini uyardı

    İstanbul’da Küresel Helâl Zirvesi

    İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor

    Enver Aysever tutuklandı

    Gazze’de içme suyu yok, sel riski büyük

    Millet iyice ezildi

    9 bürokrata yurt dışı yasağı

    FİFA’ya ihlâl suçlaması

