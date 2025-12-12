Samimiyseniz bahis reklamlarını kaldırın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest!

Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yasa dışı bahisin kökünü kurutacağız” açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Babacan, “Bu nasıl mücadele Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Sanal kumar ve bahisin her mecrada cayır cayır reklamları yayınlanıyor. Sigara ve içki reklamı yasak, kumar ve bahis reklamı serbest! Mücadelede samimiyseniz, ilk adım olarak bu reklamları kaldırın. Çok basit: Çekin fişi, bitirin işi” tesbitinde bulundu. ANKARA - MEHMET KARA

